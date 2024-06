Jonge EK-ganger lyrisch over Ten Hag: ‘Hij heeft mij zoveel vertrouwen gegeven’

is dolblij dat Erik ten Hag aan mag blijven als trainer van Manchester United. De negentienjarige middenvelder is momenteel met Engeland op het EK in Duitsland, maar is vol lof over de trainer die hem liet debuteren bij The Red Devils.

“Ik ben blij dat we met hem verder kunnen bouwen, we hebben twee trofeeën en hopelijk komen er nog meer”, vertelt Mainoo op het persmoment. “Een gerust gevoel om te weten welke manager we hebben als we terugkomen.”

De pas negentienjarige Mainoo wist zich onder Ten Hag te ontpoppen tot een vaste basisspeler van Manchester United. De middenvelder is de Nederlandse oefenmeester dan ook dankbaar. “Hij heeft me zoveel vertrouwen gegeven om in het team te spelen. Ik kan hem niet genoeg bedanken."

Mainoo neemt het donderdag met Engeland op tegen Denemarken, waar hij zijn Manchester United-ploeggenoten Rasmus Hojlund en Christian Eriksen treft. “Ze zijn allebei geweldige teamgenoten voor me, Rasmus is net als ik jong dus ik ben altijd bij hem in de buurt. Ik probeer te leren en op te pikken van Christian. Als ik donderdag speel, zal ik dat aan de kant moeten zetten om tegen hem te spelen en hopelijk te winnen."

