Cruijffiaans moment bij Polen - Oostenrijk: 'Het komt heel raar over op televisie'

roept tijdens de EK-wedstrijd tussen Polen en Oostenrijk herinneringen op aan een memorabele actie van Johan Cruijff in 1980. De Poolse spits, die vanwege een blessure andermaal op de bank plaatsnam, leek de technische staf van bondscoach Michal Probierz bij een 0-1 achterstand een aantal tactische aanwijzingen in te fluisteren.

Cruijff zat in 1980 - samen met zoon Jordi - op de tribunes in De Meer, waar Ajax op een 1-3 achterstand kwam tegen FC Twente. De legendarische nummer 14 besloot vervolgens plaats te nemen in de dug-out naast toenmalig Ajax-trainer Leo Beenhakker om hem van advies te voorzien. Of het door de actie van Cruijff kwam zullen we nooit weten, maar de Amsterdammers zegevierden in ieder geval alsnog met 5-3.

In de rustanalyse van het duel tussen Polen en Oostenrijk komen de beelden van Lewandowski aan bod. "Het lijkt een beetje op Cruijff bij Beenhakker, hè? Het is wel gek natuurlijk, ik dacht even dat ze zouden schakelen naar vier achterop, maar ik kon het niet goed zien.", zegt analist Wout Brama.

De eveneens aanwezige John van den Brom reageert: "We weten niet wat hij gezegd heeft, maar het komt heel raar over op televisie, laten we dat vooropstellen. Maar daarna gingen ze wél beter spelen én ze scoorden een goal", refereert de nieuwe trainer van Vitesse aan de gelijkmaker van Krysztof Piatek.

