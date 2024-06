Memphis Depay is na Nederland - Frankrijk opvallend mild over eigen prestatie

is na afloop van Nederland - Frankrijk (0-0) opvallend mild over zijn eigen sportieve prestatie. De aanvalsleider van Oranje kreeg veel kritiek te verwerken, onder meer van de Franse media en Johan Derksen, maar spaart zichzelf voor de camera van de NOS.

Depay kreeg in de punt van de aanval opnieuw het vertrouwen van bondscoach Ronald Koeman, maar speelde een ronduit slechte wedstrijd. De spits kreeg in de duels met Dayot Upamecano en William Saliba nauwelijks een poot aan de grond en grossierde in balverlies, met een passingsnauwkeurigheid van slechts 63,2 procent.

Artikel gaat verder onder video

Verslaggever Thierry Boon van de NOS confronteert Depay na afloop met zijn zwakke prestatie. “Ik denk dat het een lastige wedstrijd was”, reageert de spits, die vervolgens naar verklaringen zoekt voor zijn matige spel. “Ik stond vaak op een eiland. Ik denk dat zij vaak alles vastzetten aan één kant. Dan kwam er wel eens een bal bij mij, maar ik had weinig ondersteuning.”

“Dan moet je de bal proberen vast te houden. Dat lukte een aantal keer helaas niet”, gaat Depay verder. “Dat moet beter, maar het was een lastige wedstrijd tegen natuurlijk een lastige tegenstander. Natuurlijk kennen ze ons ook goed en weten ze waar onze krachten liggen. Maar…”

Depay gaat vervolgens in op de vorm van Oranje, dat na de 1-2 zege op Polen in de openingswedstrijd en het 0-0 gelijkspel van vrijdagavond tegen Frankrijk vier punten heeft en er zo uitstekend voorstaat in Groep D. Aanstaande dinsdag volgt de groepsafsluiter tegen Oostenrijk. “We staan er gewoon goed voor. Volgens mij staan we qua doelsaldo bovenaan. Op naar de volgende wedstrijd: die moeten we gewoon gaan winnen. Dat zal ook niet makkelijk worden, maar ik vind dat we er prima in zitten. We hebben vandaag ook gescoord, maar helaas werd de goal afgekeurd. Ik denk dat we positief kunnen zijn.”

Aan het einde van het interview doet Boon nogmaals een poging om Depay kritisch aan de tand te voelen over zijn eigen prestaties. Depay benoemt dat hij naar eigen inzicht goed speelde tegen Polen. “Ik denk dat ik zeker de eerste wedstrijd lekker in de wedstrijd zat. Als je dan scoort, zegt iedereen: je hebt een fantastische wedstrijd gespeeld. Ik weet wat ik moet doen, ik houd mijn hoofd koel. Ik snap je vragen, maar ik weet wat ik goed en fout doe. Dat het beter moet, ben ik met je eens”, besluit hij toch nog enigszins zelfkritisch.

