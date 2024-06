Memphis Depay: 'Tachtigduizend Argentijnen en tien Nederlanders, dat helpt niet'

hoopt dat het Nederlands elftal tijdens het EK massaal wordt gesteund door meegereisde voetbalfans. De steun van het Oranje-legioen zou het verschil kunnen maken, zegt de aanvaller in een interview met FC Afkicken.

Volgens Depay ‘beseft niet iedereen altijd even goed’ hoe belangrijk het publiek is. “De andere landen, hoe zij hun supporters hebben, zo moeten wij dat ook hebben. Dat is vaak ook zo geweest bij Oranje. Als wij dat altijd voor elkaar krijgen, dan gaan wij ook beter voetballen”, legt Depay uit.

Als voorbeeld noemt Depay de Nations League-wedstrijd die Oranje in 2018 speelde tegen Frankrijk (2-0 zege). “Die avond maakte dat ook wel het verschil. Tegen Duitsland (3-0, red.) thuis ook. Het team voelde dat. Daar zijn we toen op gaan voortborduren, totdat covid kwam en Ronald Koeman naar Barcelona ging. Toen veranderde alles natuurlijk.”

Koeman is inmiddels weer terug als bondscoach en Depay heeft vertrouwen in een goed EK. Het staat volgens hem vast dat de supporters het verschil kunnen maken in Duitsland. “Dat is gewoon zo. Je voelt een bepaalde sfeer, een bepaalde energie. Als de supporters dat meebrengen naar het stadion, dan slaat dat op ons over. Dan kunnen we gaan ballen. Het is niet makkelijk voetballen als er in de kwartfinale tachtigduizend Argentijnen op de tribune zitten en tien Nederlanders, bij wijze van spreken”, refereert Depay lachend aan de verloren WK-kwartfinale in 2022. “Dat helpt niet.”

