Naderend akkoord wordt tegengesproken: 'Nog geen contact tussen de clubs'

Ajax en OGC Nice hebben nog geen contact over een mogelijke overgang van naar Amsterdam, zo vertelt Mike Verweij in de podcast Kick-off Oranje. ESPN wist te melden dat de beide clubs een akkoord zouden naderen, maar daar is momenteel nog geen sprake van.

"Wij zitten hier op het EK, maar het WK hagelschieten is inmiddels ook begonnen. Rosario is een vierjarige aanbieding gedaan. Als ik dan elders lees dat de clubs er bijna uit zijn, terwijl er nog geen contact is tussen de clubs, dan gaan mensen er hun eigen nieuws van maken", vertelt hij in de podcast van de krant”, aldus Verweij.

"Dat mag iedereen doen, maar daar is nog geen sprake van", vervolgt Verweij “Dit gaat uiteindelijk wel rondkomen denk ik. De transfersom is niet de hoofdprijs en ik kan me voorstellen dat Rosario ook wel weet wat hij bij Ajax kan verdienen."

Rosario heeft een eerste contractvoorstel voor een contract tot medio 2028 bij Ajax naast zich neergelegd. Volgens Verweij was er nog een groot verschil tussen vraag en aanbod. Wel wordt er verwacht dat José Fortes Rodriguez, de zaakwaarnemer van Rosario, op korte termijn met een tegenvoorstel komt bij de Amsterdammers.

