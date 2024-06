Nederlandse dj wekt grote woede van Frankrijk met nachtelijk telefoontje

Een opmerkelijke actie van de dj’s van radiozender SLAM! Donderdagnacht rond 03.00 uur belde Anoûl Hendriks, die nachtdienst had bij SLAM!, naar het hotel waar de selectie van Frankrijk verbleef. Hij kreeg de voorzitter van de Franse voetbalbond aan de lijn. Het doel was om de Fransen wakker te houden voorafgaand aan de wedstrijd tegen Nederland.

"Weet je wat we gaan doen? We gaan het hele Franse elftal eens even wakker bellen", zei Hendriks, die de frontdesk van het hotel aan de lijn kreeg. Hij stelde zich (in het Duits) voor als een medewerker van de Franse voetbalbond en vroeg om doorverbonden te worden Philippe Diallo, de president van de Franse voetbalbond. “Het is heel dringend”, zei Hendriks.

De medewerker van het hotel verbond Hendriks door met Diallo, waarna Hendriks toegaf van de Nederlandse radio te zijn. “Goedenavond, dit is de SLAM!-ochtendshow. We willen je een mooie wedstrijd wensen.” De president was niet gediend van de grap. “Wie is dit? Wat is dit voor onzin?”

Omdat de radio-dj's geen Frans spreken, zeiden ze 'croissant', 'trottoir' en 'portemonnee' terug. De dj’s waren nog niet klaar met hun prank en belden ook naar alle kamers waar de spelers in verbleven, maar kregen (vermoedelijk) geen gehoor, want er worden geen andere telefoongesprekken afgespeeld in de video van SLAM!

De reacties zijn wisselend. "Hahaha dit kan echt niet, do it again", schrijft iemand op Instagram. "Niet sportief dit…. Maar boeie 😂", schrijft een ander. Er zijn ook fans die de actie over de schreef vinden gaan. "Doe dit niet!", schrijft een Instagram-gebruiker bijvoorbeeld.

