Noppert spreekt steun uit voor Oranje-international: 'Laten we normaal doen, hij is geen robot'

snapt niet waarom de hele natie over zich heen krijgt. Hij speelde misschien niet zijn beste wedstrijd tegen Oostenrijk, maar de doelman van sc Heerenveen houdt vertrouwen in de PSV'er.

Noppert was tijdens het WK in Qatar de eerste doelman van Oranje, maar werd dit keer niet opgeroepen. "Ik dacht wel: jammer dat ik er niet bij zit", zegt de keeper tegen ESPN. "Maar het is wel terecht, denk ik. Het is geen liefdadigheidsinstelling. Nu ben ik 'gewoon' supporter, dan probeer je je land naar de overwinning te juichen. Verder ben ik denk ik snel weer fit, dan is het enige wat ik kan doen mezelf laten zien. En dan bepaalt iemand anders of ik meega of niet."

Noppert belde onlangs ook even met Joey Veerman, met wie hij samenspeelde bij Heerenveen. "Dat is een vriend van me geworden. Ik heb wel een mening over hem: laten we met z'n allen even normaal doen in Nederland. Hier zijn we heel goed in mensen omlaag schrijven. Voor het EK hebben we twee wedstrijden gespeeld (tegen Canada en IJsland, beide keren werd het 4-0, red.), waarin Joey de 'pannen van de wereld speelde', toen was heel Nederland lovend over hem. Joh, hij is geen robot, hij is een mens. Hij levert een paar ballen in en we zijn allemaal in paniek."

De keeper van Heerenveen heeft nog veel vertrouwen in de middenvelder van PSV. "Ik denk dat hij een fantastische voetballer is, dat laat hij vaak zien. En hij is zeker strijdbaar." Op de vraag of Joey Veerman weer een basisplaats moet krijgen, is Noppert stellig. "Gewoon opstellen."

