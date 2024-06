Nieuw geluid bij EK-duels Oranje: NOS wijst op eindronde debuterende commentator aan

De NOS heeft bekendgemaakt welke commentatoren te horen zullen zijn bij de wedstrijden van het Nederlands elftal op het Europees Kampioenschap in Duitsland. Waar Jeroen Elshoff bij de vorige eindronde, het WK in Qatar, nog alle vijf de duels van Oranje mocht verslaan, klinkt dit jaar bij minstens één duel het stemgeluid van eindronde-debutant Arman Avsaroglu.

Elshoff is de afgelopen jaren samen met zijn collega Jeroen Grueter de vaste stem bij de wedstrijden van Oranje. Laatstgenoemde moest het WK in Qatar vanwege privéomstandigheden echter laten schieten, waardoor alleen Elshoff bij de vijf duels van Oranje te horen was. In Duitsland pakt de omroep het op een andere manier aan.

Artikel gaat verder onder video

NU.nl schrijft namelijk dat de NOS in Duitsland bij alle drie de groepswedstrijden een andere commentator aanwijst. Avsaroglu mag op 16 juni, als Polen de tegenstander is in de eerste groepswedstrijd, het spits afbijten. De 34-jarige verslaggever zal overigens ook komende donderdag, tijdens het oefenduel met Canada, te horen zijn. Tijdens de tweede groepswedstrijd, op 21 juni tegen Frankrijk, wordt het commentaar vervolgens verzorgd door Grueter. De derde en laatste groepswedstrijd, die tegen Oostenrijk op 25 juni, is toegewezen aan Elshoff. Mocht Oranje de poule overleven, dan zal daarna pas worden gekeken welke commentator de achtste finale en eventuele verdere wedstrijden voor zijn rekening zal nemen.

Daarnaast zullen op het EK de vaste analisten van de omroep, waaronder Pierre van Hooijdonk, Rafael van der Vaart en Ibrahim Affelay, hun opwachting maken. Daarnaast neemt de NOS ook nieuwe namen als Dean Gorré en Siem de Jong mee naar de eindronde. Ook Marco van Basten, normaal gesproken te horen op Ziggo Sport, zal tijdens het EK opnieuw een uitstapje maken. Gisteren (maandag) werd al duidelijk dat presentator Henry Schut het Europees Kampioenschap zal laten schieten vanwege het overlijden van zijn vader Jan, die in maart van dit jaar op 72-jarige leeftijd een fatale hartstilstand kreeg

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 EK 2024: De (voor)selecties van alle landen op een rij

Het EK gaat spoedig van start, dus beginnen de voorselecties en definitieve selecties van de deelnemers binnen te druppelen..