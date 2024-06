Jerzy Dudek voorspelt uitslag en noemt drie Polen die goed genoeg zijn voor Oranje

Jerzy Dudek denkt dat Polen gelijk gaat spelen tegen het Nederlands elftal. Zondag staan beide teams tegenover elkaar op het EK. De Poolse oud-doelman speelde onder meer bij Feyenoord en Real Madrid.

Polen moet zich volgens de 51-jarige Dudek schikken in een underdogpositie. "Nederland en Frankrijk zijn de grote favorieten in deze poule, dat valt niet te ontkennen", vertelt hij tegen het Poolse Fakt. "Maar er zit veel potentieel in het Poolse team, we kunnen er zeker een punt uit slepen."

Vervolgens voorspelt Dudek het EK-duel van zondagmiddag. "Ik denk dat het 1-1 wordt, wat een goed resultaat zou zijn voor ons. Dit team geeft niet zomaar op, de spelers zijn heel gemotiveerd. We moeten vertrouwen op de bondscoach." De oefenmeester die de leiding heeft over Polen is Michal Probierz, die sinds september 2023 in die rol actief is.

De oud-keeper, die tussen 1996 en 2001 onder de lat stond in Rotterdam, ziet ook enkele spelers die in het Nederlands elftal in de basis zouden staan. "Robert Lewandowski als aanvaller, middenvelder Piotr Zielinski en doelman Wojciech Szczesny. Zij zouden probleemloos meekunnen." Naar verwachting mist de spits van FC Barcelona het duel tegen Oranje en kan hij pas tegen Oostenrijk weer meedoen. Bondscoach Ronald Koeman twijfelde echter of Lewandowski niet alsnog aan de start zou staan tegen Oranje.

