Dramatische woordgrap Van Hooijdonk over Mbappé: ‘Wordt dit het niveau? Nou, nou, nou’

Pierre van Hooijdonk had dinsdagavond zijn lolbroek aangetrokken. De analist van de NOS kreeg tijdens de uitzending van Studio Fußball een vraag over de mogelijke afwezigheid van bij Frankrijk in de kraker tegen Nederland komende vrijdag in speelronde twee van het Europees Kampioenschap in Duitsland. Wie een serieus antwoord had verwacht, kwam bedrogen uit. Van Hooijdonk kwam met een dramatische woordgrap op de proppen.

Frankrijk boekte maandagavond een zwaarbevochten overwinning op Oostenrijk (1-0), maar na afloop van de ontmoeting in de groep van het Nederlands elftal ging het vooral over Mbappé. De sterspeler miste in de tweede helft een opgelegde kans op een tweede Franse treffer en tot overmaat van ramp brak hij in het laatste deel van de wedstrijd zijn neus. Bondscoach Didier Deschamps bevestigde dinsdag dat zijn aanvoerder een operatie moet ondergaan, maar die lijkt pas na het EK plaats te zullen vinden. De grote vraag is dan ook of Mbappé vrijdag tegen Oranje wel of niet van de partij is.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Franse media hoeft Ronald Koeman tijdens zijn voorbereiding op de kraker in Leipzig géén rekening te houden met het gevaar Mbappé. “Voor die Fransen is het natuurlijk een teleurstelling als Mbappé vrijdag niet meedoet, maar ik vind het niet erg”, zo zei Van Hooijdonk dinsdagavond, waarmee hij zeer waarschijnlijk op dezelfde lijn als zijn landgenoten zit. Van Hooijdonk denkt echter niet dat de mogelijke absentie van Mbappé heel veel invloed op het strijdplan van Frankrijk zal hebben. De voormalig Oranje-international gebruikte een slechte, zo niet dramatische woordgrap om zijn gedachte te delen. “Uiteindelijk zal bij de elf die wel op het veld staan de neuzen wel dezelfde richting op staan, denk ik”, zo klonk het, alvorens Van Hooijdonk zelf in lachen uitbarstte.

Presentator Sjoerd van Ramshorst wist niet wat hij hoorde. “Wordt dit het niveau? Goed, we gaan door naar de wedstrijd die eerder gespeeld werd”, schakelde Van Ramshorst snel door naar het volgende onderwerp (de ontmoeting tussen Turkije en Georgië). “Nou, nou, nou”, was de reactie van Rafael van der Vaart op de opmerking van Van Hooijdonk.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Nieuwe NOS-analist valt niet in de smaak: 'Hoe verzin je het om hem uit te nodigen?'

De NOS kiest tijdens het EK voor onconventionele voetbalanalisten in Studio Fußball.