Van der Vaart en Van Hooijdonk hebben duidelijke mening over Ajax-interesse in Weghorst

Rafael van der Vaart denkt dat meer dan welkom is bij Ajax. De centrumspits van Burnley en het Nederlands elftal wordt inmiddels al een paar weken in verband gebracht met een overgang naar Amsterdam. Van der Vaart had Weghorst niet bovenaan zijn verlanglijstje gezet, maar denkt dat de matchwinner in de EK-wedstrijd tussen Polen en Oranje wel degelijk wat los kan maken in de Ajax-selectie.

Weghorst maakte begin 2022 de overstap van VFL Wolfsburg naar Burnley en daarmee ging een nadrukkelijke wens van hem in vervulling, namelijk voetballen in de Premier League. Weghorst kon echter niet voorkomen dat Burnley afdaalde naar de Championship. Na verhuurperiodes aan Besiktas en Manchester United streek hij vorig jaar op huurbasis neer bij Hoffenheim. Weghorst keert normaliter in eerste instantie terug bij Burnley, maar zijn toekomst lijkt elders te liggen. Hij werd gelinkt aan FC Twente, maar inmiddels Ajax zou zomaar zijn volgende bestemming kunnen worden.

“Nee, hij was niet mijn eerste keus geweest”, reageerde Van der Vaart dinsdagavond in NOS Studio Fußball op de vraag van presentator Sjoerd van Ramshorst of Weghorst een goede spits zou zijn voor Ajax. “Hij is niet de eerste waaraan ik zou denken, maar ik denk wel dat er wat loskomt in zo’n groep. Dat zie je nu natuurlijk ook. Dat willen winnen, minuten willen maken, die goal willen maken. Ik kijk er heel graag naar”, is de voormalig middenvelder van onder meer Real Madrid en Tottenham Hotspur lovend over Weghorst, die Oranje afgelopen zondag op het EK in Duitsland nog een belangrijke overwinning op Polen bezorgde.

“Maar op dit moment is elke versterking bij Ajax welkom”, voegde Van der Vaart er nog aan toe. Ajax wil zich volgend seizoen revancheren voor de dramatische prestaties in de voorbije jaargang. Het is op dit moment een groot vraagteken hoe de selectie van Francisco Farioli eruit gaat zien. Kan hij na de zomer nog een beroep doen op Brian Brobbey? De Amsterdammer was een van de weinige lichtpuntjes bij Ajax. Pierre van Hooijdonk denkt niet dat Brobbey en Weghorst samen zullen spelen in de Johan Cruijff ArenA. “Dat zie ik eigenlijk niet zo zitten, of in ieder geval: dat zal Ajax niet gaan doen. Weghorst haal je niet voor de bank. Daar is hij een te dure klant voor, dus dan zal je iets met Brobbey aan moeten, denk ik”, aldus Van Hooijdonk.

