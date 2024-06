'Burnley nog niet voornemens om Weghorst te verkopen, Ajax wacht nog met bod’

Ajax overweegt inderdaad om over te nemen van Burnley zo meldt The Telegraph. Volgens het Engelse medium zou de Amsterdamse club een ‘cut price deal’ willen sluiten met de Premier League-degradant. Burnley zelf wil echter nog geen besluit nemen over de spits, mede omdat er nog geen duidelijkheid is over de nieuwe trainer.

Ajax verwacht afscheid te nemen van spits van Chuba Akpom en ziet daarom in de 31-jarige Weghorst de ideale concurrent voor Brian Brobbey. De 31-jarige Oranje-international, die afgelopen zondag de winnende maakte in het EK-duel tegen Polen, beschikt bij Burnley over een aflopend contract. Daarnaast komt de Engelse club komend seizoen uit in het Championship en Weghorst heeft meermaals uitgesproken niet te willen spelen in die competitie. Om deze redenen hoopt Ajax de spits voor een lagere transfersom op te kunnen pikken bij de Engelse club.

Het is echter allerminst zeker dat Burnley Weghorst, die afgelopen seizoen verhuurd werd aan het Duitse Hoffenheim, daadwerkelijk wil verkopen. The Telegraph schrijft dat Vincent Kompany vorig seizoen geen plek had voor de Oranje-spits, waarna hij werd verhuurd. De Belgische oefenmeester is inmiddels echter vertrokken naar Bayern München, waardoor The Clarets op zoek moeten naar een nieuwe trainer. Het is vervolgens aan de nieuwe trainer om te besloten wat hij met Weghorst wil doen: houden of verkopen.

Weghorst zelf staat niet onwelwillend tegenover een overstap naar Ajax, terwijl ook FC Twente hem nog altijd hoopt te contracteren. De 1.97 meter lange spits heeft er nooit een geheim van gemaakt dat het een droom is om in zijn carrière voor de Enschedeërs te spelen. Kiest hij voor Ajax dan zal hij deze droom moeten laten varen. Momenteel is een transfer echter nog niet aan de orde, aangezien de spits bezig is met het EK in Duitsland.

