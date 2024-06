Mossou trekt na nederlaag tegen Oostenrijk duidelijke conclusie: 'Op alle fronten gelijk gekregen'

Het Europees Kampioenschap in Duitsland is nog in volle gang en het Nederlands elftal speelt dinsdag de achtste finalewedstrijd tegen Roemenië, maar volgens Sjoerd Mossou is het duidelijk: Louis van Gaal had volkomen gelijk dat hij zijn ploeg tijdens het Wereldkampioenschap in Qatar in een systeem met vijf verdedigers liet aantreden. De verslaggever van het Algemeen Dagblad is van mening dat het plan van de toenmalig bondscoach de enige weg naar succes was.

Van Gaal werd door de KNVB na het teleurstellend verlopen EK in 2021 aangesteld als opvolger van Frank de Boer. De voormalig trainer van onder meer Ajax, Bayern München en FC Barcelona koos in eerste instantie ‘gewoon’ voor 4-3-3, maar nadat het ticket voor het WK in Qatar was bemachtigd schakelde hij over naar een systeem met vijf verdedigers. “Hij onderkende gewoon de zwaktes van dit Oranje. De kracht, maar ook de zwaktes. Die zijn overduidelijk”, zegt Mossou in de AD Voetbalpodcast. Volgens Mossou heeft Oranje geen topspits, geen rechtsbuiten, geen ‘dynamische powerachtige’ middenvelder én ‘heel weinig mensen die zelfcorrigerend vermogen hebben in het veld’.

Artikel gaat verder onder video

Mossou zag dat het laatste in de wedstrijd tegen Oostenrijk (2-3) goed zichtbaar werd. “Ze zien de oplossing niet, dat zag je ook overduidelijk tegen Oostenrijk, op het moment dat het verkeerd staat of op het moment dat het een keer anders loopt dan dat ze van tevoren hadden gedacht. Dat zit gewoon niet in deze groep.” Van Gaal had het wat dat betreft goed gezien, stelt Mossou. “Van Gaal koos er juist met deze groep voor om het heel erg in eigen hand te nemen, door die spelers als het ware te drillen in één format. Omdat dat met deze groep de enige kans van slagen heeft. Je kunt alles met dit team doen, maar als je ze niet heel veel geeft om aan vast te houden, dan haal je het sowieso niet. Dat is de theorie van Van Gaal.”

En volgens Mossou is de theorie van de voormalig bondscoach ‘in alle opzichten waarheid gebleken’. “Dat was niet aantrekkelijk, de uitvoering was slecht. In de aanloop naar het toernooi (WK 2022, red.) was dat niet zo. Toen wonnen ze ruim van België met 4-1 en was het wel heel leuk om naar te kijken, ook met vijf verdedigers. Maar op het toernooi zelf waren spelers uit vorm en was het aan de bal te matig. Dan wordt het inderdaad verre van opwindend”, zo klinkt het. Er was vanuit Nederland en de pers veel kritiek op de tactiek van Oranje in Qatar. Mossou stelt dat Van Gaal ook wel degelijk dingen ‘verkeerd’ heeft gedaan - zoals het té nadrukkelijk focussen op strafschoppen en ‘opnaaien’ van Lionel Messi - maar het ‘grote plaatje’ klopte wel.

“Wat hij wilde en waarmee hij dacht met dit team nog enige kans te hebben op succes; daar heeft hij op alle fronten gelijk in gekregen”, aldus Mossou. “Nul nederlagen in twintig interlands en zet dat af tegen zes nederlagen in zeventien interlands onder Koeman, en dan hebben we het nog niet eens over tegengoals in die wedstrijden. Dat zegt alles. Daar kun je op geen enkele andere manier naar kijken. Iedereen die tijdens dat WK in Qatar heeft geroeptoeterd dat Van Gaal gek geworden was… Daar moeten we toch strenger over zijn. Dan heb je er óf geen verstand van, óf je wil het clowntje uithangen. Eén van de twee. Nogmaals: de uitvoering was dramatisch. Maar dit was de enige manier naar succes.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Basten opnieuw kritisch op grootste zondebok van 2022: 'Hij heeft zich niet ontwikkeld'

Marco van Basten toont zich nog altijd kritisch op Virgil van Dijk, de aanvoerder van het Nederlands elftal.