'AC Milan twijfelt aan Maignan en heeft Nederlandse vervanger op het oog'

AC Milan is niet tevreden over de recente verrichtingen van doelman , zo meldt La Gazzetta dello Sport. De Italiaanse topclub zou de Franse doelman daarom inmiddels een verlaagde aanbieding hebben gedaan om zijn contract te verlengen. Tekent hij niet bij, dan zou onder meer de eerste keeper van het Nederlands elftal, , in beeld zijn om Maignan te vervangen.

Maignan (29) staat sinds de zomer van 2021 onder contract bij AC Milan, waarmee hij in zijn debuutjaar direct beslag wist te leggen op de landstitel. Bovendien werkte hij zich na het afzwaaien van Hugo Lloris op tot eerste keeper van Frankrijk, inmiddels speelde hij 28 interlands voor Les Bleus. Dit seizoen verloopt echter minder voorspoedig voor Maignan. Zo zag de sluitpost er absoluut niet goed uit bij de goal van Igor Paixão, die Feyenoord een 1-0 overwinning op Milan bezorgde in de tussenronde van de Champions League. Door een 1-1 gelijkspel bij de return in Milaan werden i Rossoneri uitgeschakeld in het milardenbal. Ook in de Serie A, waarin Milan momenteel op een teleurstellende negende plaats bivakkeert, verlopen de optredens van Maignan dit seizoen bepaald niet vlekkeloos.

LEES OOK: Bart Verbruggen zes dagen na Spanje-Nederland wéér uitgeschakeld na strafschoppenserie

Volgens La Gazzetta heeft de mindere vorm van Maignan directe gevolgen voor zijn toekomst in San Siro. De keeper zou in een eerder stadium al een mondeling akkoord met de club hebben bereikt om zijn contract, dat medio 2026 afloopt, te verlengen tegen een jaarsalaris van vijf miljoen euro (exclusief bonussen). AC Milan zou na de recente optredens van de doelman echter hebben besloten de aanbieding te verlagen naar 'slechts' 4,5 miljoen euro per jaar, zo weet de roze sportkrant. Gaat het kamp-Maignan daar niet mee akkoord, dan zal de club de speler willen verkopen om te voorkomen dat hij een jaar later gratis de deur uitloopt.

'Verbruggen en twee andere keepers in beeld als vervanger Maignan bij AC Milan'

In dat geval zal AC Milan komende zomer op zoek moeten naar een nieuwe sluitpost. De club zou inmiddels een shortlist hebben opgesteld waarop drie namen voorkomen: Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Lucas Chevalier (LOSC Lille) en Marco Carnesecchi (Atalanta Bergamo). Of een van hen haalbaar is, zou echter nog moeten blijken. Lille zou tussen de 30 en 40 miljoen euro voor Chevalier verlangen, terwijl de vraagprijs van Brighton voor Verbruggen nóg hoger zou kunnen liggen.De eerste keeper van Oranje zou bovendien ook in de belangstelling staan van Bayern München en Manchester United, terwijl in een eerder stadium ook FC Barcelona als optie werd genoemd. Mocht het tóch van een transfer naar Milaan komen, dan zou Verbruggen ploeggenoot worden van collega-international Tijjani Reijnders. De oud-speler van AZ verlengde in maart zijn contract tot medio 2030.

