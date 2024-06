‘Vertrek Hancko bij Feyenoord komt dichterbij, nieuwe onderhandelingen na uitschakeling’

Atlético Madrid zal zich binnenkort weer bij Feyenoord melden om te onderhandelen over . Daarmee zullen de Madrilenen wachten tot Slowakije is uitgeschakeld op het Europees Kampioenschap.

Hancko is op dit moment actief op het EK met Slowakije. Daar laat de verdediger zowel in binnen- als buitenland een goede indruk achter. Dat is ook de clubleiding van Atlético Madrid niet ontgaan. De Madrilenen volgen Hancko al langer, maar zouden niet de middelen hebben om aan de vraagprijs van Feyenoord te voldoen.

Inmiddels zouden Feyenoord en Atlético dicht bij een overeenkomst zijn, zo meldt Marca. Volgens de krant is het plan van de nummer vier van Spanje om zich na de uitschakeling van Slowakije op het EK weer bij Feyenoord te melden om de onderhandelingen af te ronden.

Een eventuele uitschakeling van de Slowaken zal op zijn vroegst op woensdag gebeuren, maar de kans is ook aanwezig dat de volgende ronde wordt bereikt. In groep E van het EK staan alle ploegen op drie punten. Na een overwinning op België en een nederlaag tegen Oekraïne moet Slowakije resultaat halen tegen Roemenië om door te gaan op het toernooi. Bij een nederlaag of gelijkspel behoort ook kwalificatie als beste nummer drie tot de opties. Of Hancko mee kan doen aan het laatste groepsduel is niet duidelijk. De verdediger viel vrijdag uit met een liesblessure.

