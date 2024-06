Vitesse komt met update en richt zich tot Arnhemse fans: 'Geef de moed niet op!'

Vitesse heeft de eigen fanschare middels een statement bijgepraat, maar dat was niet per se een positief verhaal. De Arnhemse club bevestigt onder andere dat er niet aan de eisen van de licentiecommissie is voldaan.

Maandag moest Vitesse een sluitende begroting aanleveren bij de licentiecommissie, op basis van de steun van investerende partijen. De deadline werd wel gehaald, maar financieel klopte het niet niet. "Er is een flinke kink in de kabel ontstaan omtrent de overname, waardoor de begroting niet dekkend was", schrijft de club op de eigen website.

De hoopvolle stemming in Arnhem was echter niet ongegrond. "Tot gisteravond leek er op hoofdlijnen een akkoord te zijn. Door diverse omstandigheden, waaronder de stroeve onderhandelingen met Coley Parry en onzekerheden omtrent de licentie, is de initieel beoogde eigenaar in het overnameproces afgehaakt. Vitesse heeft de Licentiecommissie inmiddels op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen." De afgehaakte partij zou een Amerikaanse investeerder zijn.

Algemeen directeur Edwin Reijntjes baalt ervan hoe dit gelopen is. "Zoals wel vaker bij Vitesse, hebben we ook nu weer te maken met een paar zware hobbels. Tot gisteren leek nagenoeg alles in kannen en kruiken en dan toch klapt het. Met name omdat de desbetreffende partij niet tot een deal komt met Coley Parry. We zijn al volle bak bezig met alternatieven."

Het lijkt een lastig verhaal te gaan worden voor de Arnhemmers, die afgelopen seizoen degradeerden, mede vanwege puntenaftrek. Reijntjes heeft nog wel wat optimistische woorden voor de fans. "Geef de moed niet op! Deze prachtige club laten we niet zomaar verloren gaan. Ook niet als we onverhoopt geen overname tot stand brengen of te maken krijgen met problemen rondom onze licentie. Zelfs dan blijven we strijdbaar en grijpen we iedere kans aan."

