Voor zoveel geld kan Manchester United Rene Hake overnemen van Go Ahead

René Hake lijkt hard op weg naar Manchester United, om daar onderdeel te worden van de staf van Erik ten Hag. Bij een eventuele overstap houdt Go Ahead Eagles er ook wat geld aan over, al is dat bedrag door een clausule in zijn contract beperkt.

Sinds enkele dagen is het bekend dat Ten Hag en United Hake graag als assistent zouden willen verwelkomen. Daarmee lijkt niet alleen clubicoon Ruud van Nistelrooij naar de Engelse topclub te verkassen, maar ook de huidige trainer van Go Ahead. Volgens het Algemeen Dagblad houdt Kowet 'een paar ton' aan de transfer over, vanwege een clausule in het contract van Hake.

Hake is vanaf 2022 aan de club uit Deventer verbonden en behaalde goede resultaten met Go Ahead. Afgelopen seizoen werd de finale van de play-offs om Europees voetbal gehaald, waarin FC Utrecht werd verslagen. Daardoor mag de club zich gaan opmaken voor kwalificatierondes voor Conference League-voetbal. Het Noorse SK Brann zal eind juli en begin augustus over twee wedstrijden daarbij de tegenstander zijn.

Paul Bosvelt, technisch manager bij Go Ahead, verwachtte eerder deze week niet dat Hake zou gaan vertrekken. "Hij levert hier goed werk, dus het zou gek zijn als hij niet opvalt. Maar ik ga er niet van uit dat hij vertrekt. Al moet je natuurlijk wel om je heen blijven kijken, in het geval dat hij tóch opeens weggaat."

