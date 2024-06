KNVB moet Feyenoord-fans teleurstellen: 'Dat is niet aan de orde'

De supporters van Feyenoord die hoopten dat de Jong-ploeg komend seizoen uit zou mogen komen in de Keuken Kampioen Divisie als Vitesse er niet in slaagt de proflicentie te behouden, komen bedrogen uit. De KNVB heeft besloten dat - indien de Arnhemmers bot vangen in hoger beroep én eventueel bij de rechter - met negentien clubs zal worden afgetrapt aan het nieuwe seizoen, zo schrijft De Telegraaf.

Vitesse degradeerde afgelopen seizoen, na 35 jaar onafgebroken op het hoogste niveau te hebben gespeeld, naar de Keuken Kampioen Divisie. Dat was gebeurd als nummer zeventien van de ranglijst, ware het niet dat de onafhankelijke licentiecommissie van de KNVB in april besloot de Arnhemmers te bestraffen omdat Vitesse niet aan de licentie-eisen voldeed. Door de achttien strafpunten die daarom werden opgelegd, eindigde de club helemaal onderaan.

Het is echter nog altijd niet klip en klaar dat Vitesse aan het nieuwe seizoen mag beginnen. Dinsdag besloot de licentiecommissie de proflicentie per 9 juli a.s. in te trekken, omdat Vitesse er nog altijd niet in geslaagd is een sluitende begroting in te dienen, momenteel geen bankrekening heeft én niet kan beschikken over een accountant. Achter de schermen is de van oorsprong Gelderse ondernemer Guus Franke echter druk doende de club voor de ondergang te behoeden. Franke bereikte inmiddels een akkoord met de grootste schuldeiser van de club, de Amerikaan Coley Parry. De Arnhemmers kondigden dan ook direct aan tegen het besluit van de licentiecommissie in beroep te gaan en houden de optie open om, als ook dat niets oplevert, de gang naar de burgerrechter te maken. Maar wat gebeurt er als ook dát geen groen licht oplevert?

Negentien clubs

"Daarover heeft de KNVB intern al overleg gevoerd en hoewel supporters van Feyenoord hoopten dat er in dat geval een plekje vrij zal komen voor Jong Feyenoord, dat al jaren probeert door te stoten richting de Keuken Kampioen Divisie, is dat niet aan de orde", schrijft Jeroen Kapteijns dinsdag in De Telegraaf. "In het geval Vitesse de licentie niet terugkrijgt de komende weken zijn er komend seizoen geen twintig maar negentien clubs actief in de Keuken Kampioen Divisie. De wedstrijden van Vitesse – de Arnhemmers beginnen het seizoen op 9 augustus met een thuiswedstrijd tegen Telstar – worden dan geschrapt in het schema en de ploegen die eigenlijk tegen Vitesse zouden spelen, hebben een vrij weekend", legt Kapteijns uit.

