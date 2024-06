Wervelend Spanje heeft vizier niet op scherp en dankt eigen goal Italië

Spanje heeft zeer verdiend met 1-0 gewonnen van Italië en gaat door naar de achtste finale. Door een eigen doelpunt van Riccardo Califiori kwam deze stand op het scorebord. Het was een wonder dat het maar 1-0 bleef, want de Spanjaarden hadden een legio aan kansen. Alleen was Gianluigi Donnarumma op één moment na niet te kloppen.

Een heuse kraker in de tweede speelronde van de groepsfase op het EK. In poule B staan Italië en Spanje bovenaan nadat beide landen wonnen in de eerste poulewedstrijd. De Italianen wonnen met 2-1 van Albanië en de Spanjaarden versloegen Kroatië met 3-0. Op het vorige EK stond deze wedstrijd ook op het programma, toen bleef het 120 minuten lang gelijk en wonnen de Azzurri met penalty’s in de halve finale.

Een gelijke stand bleef het ook in de eerste helft van deze editie tussen Spanje en Italië. Dat had vooral te maken met goed keeperswerk van Donnarumma en slordigheid voor het doel van de ploeg van Luis de la Fuente. In de tweede minuut kopte Pedri al op doel, maar een redding van de Italiaanse doelman voorkwam de 1-0. Ook Nico Williams had een grote kans, maar liet de bal van zijn hoofd glijden naast het doel van de Italianen. De ploeg van Luciano Spaletti kon helemaal niks inbrengen en schoot pas voor het eerst in de 45e minuut. Federico Chiesa schoot een bal over het doel van Unai Simón.

Na rust bleef het spelbeeld hetzelfde, maar Spanje begon ook met het missen van een grote kans. Pedri schoot van heel dichtbij naast het doel van de Italianen. Uiteindelijk lukte het de Spanjaarden om dan toch eindelijk het net te vinden, maar daar hadden ze de hulp van Italië bij nodig. Uit een voorzet van Williams wordt de bal getoucheerd door Alvaro Morata en rekent Califiori op zijn doelman, maar Donnarumma raakt de bal niet aan en de centrale verdediger van Bologna ziet de bal via zijn eigen been in het doel gaan.

Na het doelpunt bleef Spanje maar doorgaan en bleef het kansen creëren. Zelfs de lat ging in de weg staan voor La Roja. Williams schoot in de 71ste minuut keihard op het houtwerk. Daar was zelfs Donnarumma geklopt geweest. Maar door de gemiste kansen bleef Italië nog altijd in leven en kon er met één goede kans een gelijkmaker worden gemaakt. Deze kans kwam er niet en dus bleef het 1-0 en hebben de Spanjaarden zich gekwalificeerd voor de achtste finale. De Italianen moeten deze ronde maandag zien te bereiken tegen Kroatië.