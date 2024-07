Problemen dreigen voor Enzo Fernández, maandag in kleedkamer Chelsea

meldt zich maandag bij de selectie van Chelsea, na zijn deelname aan de gewonnen Copa América met Argentinië. Zijn terugkeer bij Chelsea is beladen, want Fernández zong een waarin de spelers van Frankrijk mede vanwege hun soms Afrikaanse achtergrond belachelijk worden gemaakt.

Dat lied is verkeerd gevallen bij Chelsea, dat met Wesley Fofana, Benoît Badiashile, Axel Disasi, Malo Gusto en Christopher Nkunku meerdere Franse spelers heeft van Afrikaanse komaf. Fofana reageerde al vernietigend op de actie van Fernández, voordat de club zelf ook met een veroordelend statement naar buiten kwam. De speler ging zelf ook door het stof.

Artikel gaat verder onder video

De FIFA en de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL doen onderzoek naar het incident, terwijl bij Chelsea ook een intern onderzoek loopt. De selectie van Chelsea bereidt zich momenteel in de Verenigde Staten voor op het nieuwe seizoen en maandag zal Fernández aansluiten. Aanvoerder Reece James weet dat de recordaankoop van Chelsea iets uit te leggen heeft.

James krijgt van ESPN de vraag of de rel effect kan hebben op de teamgeest bij Chelsea. "Natuurlijk", antwoordt hij. “Het is niet goed gevallen en dat kan een probleem vormen. Maar ik weet niet wat er gebeurt als iedereen bij elkaar komt en samen in de kleedkamer zit. Ik hoop dat het spoedig afgehandeld kan worden en dat we vooruit kunnen kijken naar het seizoen.”

James heeft zelf al wel gesproken met Fernández. “Maar dat is niet eenvoudig omdat we in verschillende tijdzones zaten. Het was gewoon een normaal praatje, waarin het ook ging over zijn blik op de gebeurtenissen. Hij probeerde uit te leggen hoe de dingen zijn gebeurd. Ik vind het een heel lastige situatie. Voor racisme of discriminatie is geen plek in het voetbal. Hij heeft toegegeven dat hij verkeerd heeft gehandeld en heeft zijn excuses aangeboden aan zijn ploeggenoten, de club en eenieder die beledigd was. Volgens mij was dat het beste wat hij kon doen in die situatie.”