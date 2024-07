Adrien Rabiot wordt na Spanje - Frankrijk massaal aangepakt

beleefde dinsdag om meerdere redenen een avond om snel te vergeten. De Fransman keerde na een schorsing terug in de basisopstelling van bondscoach Didier Deschamps voor de halve finale van het EK tegen Spanje, maar kon niet voorkomen dat zijn land uit het toernooi werd geknikkerd. Tot overmaat van ramp zag hij zich na afloop genoodzaakt de reacties onder zijn laatste post op Instagram te beperken.

Dat laatste heeft alles te maken met de uitlatingen van Rabiot over Lamine Yamal in de aanloop naar de kraker tussen Spanje en Frankrijk in de halve finale van het EK in Duitsland. Yamal brak in het afgelopen seizoen door in de hoofdmacht van FC Barcelona, veroverde een basisplaats in de Spaanse nationale ploeg en is dit EK de grote uitblinker in de ploeg van trainer Luis de la Fuente. Yamal kon in de voorbije weken al op veel complimenten rekenen, maar Rabiot liet daags voor de ontmoeting in de Allianz ArenA blijken nog niet heel erg onder de indruk te zijn van het toptalent.

Artikel gaat verder onder video

De Fransman vertelde op de persconferentie dat Yamal in de halve finale tegen Frankrijk meer moest laten zien dan hij in de voorgaande wedstrijden had gedaan. Die boodschap had de Spaanse aanvaller duidelijk begrepen, want hij schoot zijn land in de eerste helft op prachtige wijze naast de Fransen. Spanje trok dankzij een doelpunt van Dani Olmo, dat niet lang na de gelijkmaker van Yamal volgde, uiteindelijk aan het langste eind en verzekerde zich zodoende ten koste van Frankrijk en Rabiot van een plek in de finale.

Na het laatste fluitsignaal trokken mensen massaal naar de Instagram van Rabiot. In de reacties onder zijn laatste post - na de Franse overwinning op België in de achtste finales - komt Yamal opvallend vaak terug. Rabiot wordt op die manier herinnerd aan zijn uitspraken in de aanloop naar de clash tussen Spanje en Frankrijk. De telefoon van Rabiot werd dusdanig overspoeld met reacties dat hij besloot om deze onder zijn laatste post te beperken. Heel veel lost dat niet op, want ook in de reacties onder zijn andere berichten is Yamal het hoofdonderwerp. “Je had niet moeten praten”, zo klinkt het onder meer.

Rabiot had in de eerste vier EK-wedstrijden een basisplaats bij Frankrijk, maar moet het kwartfinaleduel met Portugal laten schieten wegens een schorsing. Eduardo Camavinga maakte als zijn vervanger een prima indruk, maar moest in de halve finale tegen Spanje toch weer genoegen nemen met een plek op de bank. Rabiot keerde terug in de basis. De middenvelder kon het verschil echter niet maken en werd in de tweede helft door Deschamps naar de kant gehaald.

Rabiot has blocked the comments on his last IG post. pic.twitter.com/s5TYiwKzB9 — Barça Universal (@BarcaUniversal) July 10, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Topscorers EK 2024: de stand in de strijd om de Gouden Schoen

Hier vind je de volledige stand in de strijd om de Gouden Schoen van het EK 2024.