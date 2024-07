Ajax houdt verkoop Mislintat-aankoop tegen: 'Farioli ziet in hem een unieke selectiespeler'

Ajax wil deze transferzomer niet meewerken aan een vertrek van Carlos Forbs, zo meldt het Algemeen Dagblad. De twintigjarige Portugees was afgelopen seizoen een van de twaalf aanwinsten van toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat, maar maakte een teleurstellend debuutjaar door. De nieuwe trainer Francesco Farioli is echter diep onder de indruk van de oud-speler van Manchester City.

Afgelopen zomer maakte Ajax liefst veertien miljoen euro over aan Manchester City om Forbs naar Amsterdam te halen. De rappe buitenspeler had weliswaar nog geen minuut in de hoofdmacht van de Engelse topclub gespeeld, maar werd gezien als een enorme belofte. In het rommelige seizoen 2023/24, waarin Ajax met Maurice Steijn, Hedwiges Maduro en John van 't Schip drie verschillende trainers aan het roer had, kwam de Portugees tot 32 wedstrijden, waarin hij drie keer scoorde en vijf assists afleverde.

Artikel gaat verder onder video

Ajax lijkt deze zomer afscheid te gaan nemen van een groot aantal spelers die Mislintat in zijn korte periode naar de Johan Cruijff ArenA haalde. Onder meer doelman Diant Ramaj, verdedigers Josip Sutalo en Borna Sosa, middenvelder Branco van den Boomen en aanvaller Chuba Akpom zouden de komende maand nog kunnen gaan vertrekken, zo luidt de verwachting. Georges Mikautadze is zelfs al terug verkocht aan FC Metz en door die club alweer doorverkocht aan Olympique Lyonnais.

Forbs mag echter niet vertrekken, zo weet het AD. "De snelheid en diepte van Forbs zijn voor Farioli zelfs reden de verkoop van de vorig seizoen teleurstellende aanvaller tegen te houden", schrijft clubwatcher Johan Inan donderdagochtend. "De Italiaan ziet in de kleine Portugees een unieke selectiespeler. Prompt is Forbs met drie goals topscorer van de voorbereiding", vervolgt de journalist. Bij absentie van EK-ganger Steven Bergwijn en de nog niet speelgerechtigde zomeraanwinst Bertrand Traoré lijkt Forbs donderdagavond zeker van een basisplaats als Ajax het in de voorronde van de Europa League opneemt tegen FK Vojvodina.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Alex Kroes kan door zeer serieuze interesse een middenvelder slijten bij Ajax

Een uitgaande transfer naar de Bundesliga is mogelijk aanstaande voor Ajax.