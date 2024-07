Ajax lanceert het nieuwe thuisshirt, supporters reageren allemaal hetzelfde: 'Waarom zou dat nou zijn?'

Ajax speelt vrijdagmiddag tegen PEC Zwolle de eerste oefenwedstrijd ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. De formatie van coach Francesco Farioli zal op het eigen sportcomplex de Toekomst aantreden in het nieuwe thuisshirt. Dat heeft de club vrijdagmorgen gelanceerd. Het ontwerp was onlangs al naar buiten gekomen en toen waren de reacties al niet mild. Supporters reageren ook nu niet al te positief op het shirt waarin de recordkampioen nieuwe successen moet gaat boeken.

Het thuisshirt van Ajax in het afgelopen seizoen viel al niet in de smaak bij de achterban en dat is met het nieuwe tenue niet anders. De Amsterdammers pakken vrijdagmorgen uit met de lancering van het nieuwe thuisshirt. “Ons Dierbaar Rood & Wit 2024/2025. Geïnspireerd op thuisshirts uit ons verleden. Die inspiratie is vooral terug te zien in de kraag, welke doet denken aan het tijdloze design van de kragen van weleer”, zo klinkt het op de clubsite.

Ajax hintte er met een tweet donderdagavond al op dat het nieuwe thuisshirt zou worden voorzien van een kraag. Op de bijgevoegde afbeeldingen zijn onder meer een juichende Luis Suárez en Davy Klaassen te zien, twee spelers die uitgroeiden tot iconen van de club uit Amsterdam. Farioli en zijn manschappen zullen wel heel goed voor de dag moeten komen om de achterban nieuwe mooie herinneringen aan het nieuwe thuisshirt te bezorgen. Afgaande op de reacties is het de vraag of het shirt überhaupt veel gedragen gaat worden.

Het is niet de voorkant, maar de achterkant die de supporters niet kan bekoren. Ajax laat de achterkant van het nieuwe shirt niet meteen zien op de foto’s en de achterban weet wel waarom. “Geen foto van de achterkant? Waarom zou dat nou zijn?”, zo schrijft iemand op X. “Wel slim om de achterkant niet te laten zien” en “persoonlijk heel benieuwd naar de achterkant ook. Zal vast heel mooi zijn!”, klinken andere (cynische) reacties. Supporters balen vooral dat Ajax en Adidas er opnieuw niet in zijn geslaagd een mooi shirt te ontwerpen. “Waarom kan Adidas niet gewoon die rode streep met rust laten?” en “erg jammer dat we dit jaar weer een voor Ajax onwaardig shirt voorgeschoteld krijgen. Net zoals vorig jaar!”, zijn reacties die de teleurstelling goed weergeven.

Ajax zal het shirt vrijdagmiddag voor het eerst aantrekken. De nummer vijf van het afgelopen seizoen in de Eredivisie trapt de voorbereiding op 24/25 af met een oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle. Lees hier hoe je de wedstrijd live kunt bekijken.

