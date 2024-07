Alex Kroes geeft toe dat bepaalde mensen binnen Ajax dwarsliggen

Alex Kroes en Marijn Beuker zijn optimistisch gestemd over de toekomst van Ajax. De technisch directeur en de directeur voetbal zijn ervan overtuigd dat het ‘oude Ajax terugkomt’ en proberen die positieve blik ook binnen de organisatie uit te dragen. Het blijkt wel een uitdaging om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, zo geeft Kroes toe.

Kroes en Beuker werken nauw samen bij Ajax. De samenwerking verloopt ‘heel prettig’, vertelt Kroes. “Er is een heel positieve vibe gaande. We voelen dat we meer en meer in control komen. We zijn een bepaalde richting ingegaan en daar zitten we ook echt samen in. We hebben voor 95 procent dezelfde denkrichting. Hij (Beuker, red.) is wat meer theoretisch, ik wat meer pragmatisch. Het gaat echt fijn. Het is hard werken met een glimlach”, zegt Kroes in het duo-interview.

Kroes werd drie maanden geleden aangesteld als technisch directeur, nadat hij als algemeen directeur was ontslagen. “Toen ik begon als td, had ik het gevoel dat we echt wel achterstanden hadden. Op spelersvlak, jeugdspelers die nog niet bijgetekend hadden, er was heel wat onvrede, mensen die weg wilden. Ik heb het idee dat we dat nu echt wel aan het ombuigen zijn. Dat er een vibe is, ook op De Toekomst, dat het oude Ajax terugkomt. Weliswaar in een nieuw jasje, met een onderbouwing.”

“Ik heb het idee dat we in ieder geval goed kunnen vertellen wat we gaan doen. Nu moeten we het bewijzen, maar ik heb het gevoel dat het vertrouwen bestaat dat we het met elkaar gaan flikken”, vervolgt Kroes. “Niet alleen wij, maar ook iedereen op De Toekomst. Dat vertrouwen resulteert er ook in dat de grootste talenten toch bij Ajax willen blijven, omdat ze er vertrouwen in hebben dat we toch de goede kant opgaan."

Lees ook: Kroes formuleert heldere doelstelling voor Ajax: 'Als dat niet lukt, heb ik gefaald, punt'

Het is voor Kroes ook belangrijk om het personeel bij Ajax mee te nemen in de nieuwe werkwijze. Iedereen meekrijgen is een ‘utopie’, geeft hij toe. “Ik denk dat je moet hopen om zoveel mogelijk mensen mee te krijgen, door mensen ook aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en gedrag. De club is belangrijker dan ieder voor zich. We moeten allemaal dezelfde kant op. Als mensen allemaal in eigen clubjes en winkeltjes denken, dan is dat niet goed. Dat was wel het geval, als ik eerlijk ben. Dat proberen we te doorbreken en het voelt inmiddels heel prettig.”

In de jeugdopleiding probeert Ajax op detailniveau het verschil te maken. Zo wordt op verschillende ondergronden geoefend en wordt geprobeerd om specifieke wedstrijdmomenten na te bootsen. Onder meer Beuker hecht daar waarde aan. “De vraag die je moet stellen, is: wat is het beste programma van de wereld? Volgens mij vinden we allemaal dat Ajax weer het beste programma in de wereld moet hebben.”

“Dat heeft dan een ontzettende aantrekkingskracht op spelers. Daar horen ook zulke kleine details bij, zoals verschillende ondergronden en trainen op blote voeten. We willen spelers laten trainen in een georganiseerde chaos”, legt Beuker uit. “Een mooi klein voorbeeld: je kunt mensen opleiden tot 'zoo tigers' of tot 'jungle tigers', zeg ik altijd. Wij kiezen echt voor dat laatste. Wat je niet wil is dat je spelers heel veilig opleidt. Dat je alle hobbels wegneemt. Je wilt juist hobbels geven, in chaos en onvoorspelbaarheid trainen.”

