'AZ schakelt door en gaat deze week 3 miljoen euro bieden voor gewenste opvolger Pavlidis'

AZ gaat 'deze week' nog een bod neerleggen bij Rangers FC voor , zo melden Schotse media. De 27-jarige spits speelde het afgelopen halfjaar op huurbasis voor FC Utrecht en moet in Alkmaar de opvolger worden van de naar Benfica vertrokken .

Lammers staat pas sinds afgelopen zomer onder contract bij Rangers, dat de spits voor zo'n 4 miljoen euro overnam van Atalanta Bergamo. In Glasgow kwam de doelpuntenproductie van de bij PSV opgeleide aanvaller echter niet op gang: na slechts twee goals in 31 wedstrijden besloot de Schotse topclub hem in de winterstop op huurbasis terug te laten keren in de Eredivisie. Bij FC Utrecht bewees Lammers het scoren nog niet verleerd te zijn: namens de Domstedelingen trof hij in twintig wedstrijden elf keer doel.

FC Utrecht had Lammers dan ook graag langer aan zich gebonden, maar trainer Ron Jans toonde zich vorige week al pessimistisch over de kans dat dat daadwerkelijk zou gaan gebeuren. The Scottish Sun schrijft dat de Utrechters 'uit de markt geprijsd' zijn en dus daadwerkelijk zijn afgehaakt in de strijd om de spits. AZ zou komende week echter een bod van 'rond de 2,5 miljoen pond' (omgerekend bijna 3 miljoen euro) bij Rangers willen neerleggen. Daarmee zouden de Alkmaarders aan de vraagprijs van de nummer twee van de Scottish Premier League voldoen.

AZ nam deze zomer, behalve van Pavlidis, al afscheid van spelers als Dani de Wit en Mathew Ryan. Daarnaast houdt de club er rekening mee dat Yukinari Sugawara de komende tijd een fraaie vervolgstap gaat maken. Als vervanger van de Japanner werd zijn landgenoot Seiya Maikuma reeds losgeweekt bij Cerezo Osaka.

