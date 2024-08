Brann kent strijdplan tegen Go Ahead Eagles: ‘Hoe langer we meedoen, hoe meer we daarvan profiteren’

Felix Horn Myhre van SK Brann weet wat zijn ploeg moet doen om te winnen van Go Ahead Eagles. Volgens de middenvelder moeten de Noren profiteren van het feit dat het Nederlandse seizoen nog niet is begonnen en de Deventenaren daardoor fysiek niet op hun hoogtepunt zitten.

Myhre miste het heenduel tegen Go Ahead Eagles in de tweede voorrondes van de Conference League wegens een schorsing. Voor de terugwedstrijd weet hij wat er moet gebeuren. “Voor hen is het seizoen nog niet begonnen en ze leken vermoeid in het laatste deel van de wedstrijd van vorige week”, stelt de middenvelder op de persconferentie voor de ontmoeting. “Hoe langer wij blijven meedoen, hoe meer we daarvan kunnen profiteren. We moeten ze uitputten.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Brann - Go Ahead Eagles op tv: hoe laat en op welke manier te kijken?

Zijn trainer, Eirik Horneland, gaat uit van een heel ander spelbeeld dan vorige week in Deventer. “Ik verwacht van beide kanten aanvallender voetbal”, geeft de keuzeheer aan. “Het lag dicht bij elkaar in de heenwedstrijd. We willen er nu vol op klappen en vanaf het begin agressiever zijn. Ik denk dat beide teams meer in zich hebben dan ze tot nu toe hebben laten zien. We hopen toe te slaan voor eigen publiek, maar het zal een zware strijd worden.”

LEES OOK: Go Ahead Eagles komt bij terugkeer in Europa niet voorbij SK Brann en incasseert rode kaart

Het duel tussen Brann en Go Ahead Eagles in Bergen staat donderdagavond om 19.00 uur op het programma. Daarin staat nog alles op het spel, aangezien de heenwedstrijd in Deventer in 0-0 eindigde. De winnaar van het tweeluik wacht volgende week een ontmoeting met het IJslandse Valur of het Schotse St. Mirren.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Pascal Jansen haalt smaakmaker uit de Eredivisie weg voor 1,5 miljoen euro

De Hongaarse club Ferencváros, met trainer Pascal Jansen aan het roer, haalt een smaakmaker weg uit de Eredivisie.