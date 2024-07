‘Clown’ Joep Schreuder met de grond gelijk gemaakt: ‘Gênant dat ze daar zo’n droplul wegzetten!'

Joep Schreuder had zondagavond, na de EK-finale tussen Spanje en Engeland (2-1), de eer om te interviewen. Het gesprek met de Spaanse aanvoerder en de NOS-verslaggever verliep niet vlekkeloos, mede dankzij een Babylonische spraakverwarring tussen Morata en Schreuder. In De Gegenpressing Podcast van BN DeStem krijgt de journalist dan ook de volle laag van Yadran Blanco.

Schreuder ging bij de eerste vraag al in de fout, toen hij tegenover Morata stelde dat Spanje in plaats van zeven, zes wedstrijden had gewonnen op het EK. Vervolgens vroeg hij de spits van de Spanjaarden over de verstandsverhouding tussen de selectie en bondscoach Luis de la Fuente. Schreuder noemde in het Spaanse het woord ‘hormonia’, maar dit leek Morata totaal niet te begrijpen. “Ik moet echt denken aan Jiskefet met dat interview met Maradona”, lachte Pierre van Hooijdonk zich kapot in de studio van Studio Fußball.

Door een fout in de regie verscheen het interview van Schreuder ook nog eens in de uitzending van de BBC. Bij De Gegenpressing Podcast komen de voorvallen aan bod. “Het is helemaal niet om collega’s af te vallen, en er wordt om gelachen, maar het is gênant… het is zó ontzettend slecht dat de staatsomroep, die gefinancierd wordt met onze belastingcenten, zo’n droplul daar wegzet”, begint Blanco vernietigend.

“Hij weet dat ‘ie voor lul staat. Het is zo’n ongemakkelijk en slecht gesprek, maar toch staat hij daar iedere keer weer… Wat is de toegevoegde waarde van dit soort idiote klote-gesprekken?”, vraagt de clubwatcher van NAC zich hardop af. “Het is echt een clown voor het journalistenvak”, eindigt Blanco zijn tirade.

