Databureau berekent kans op EK-winst van Nederlands elftal

Nederland is de favoriet in de halve finale tegen Engeland, zo denkt databureau Gracenote. De ploeg van Ronald Koeman wordt 54,6 procent kans toegedicht om de finale te halen. De kans dat Oranje het EK wint, is 23,7 procent.

Op dit moment is Spanje de favoriet om het EK te winnen, met 33,7 procent kans. Daarna volgen Frankrijk (25,2 procent), Nederland (23,7 procent) en Engeland (17,4 procent). In de halve finale tussen Spanje en Frankrijk geldt Spanje als favoriet om door te gaan, met 55,2 procent kans op een finaleplaats (tegenover 44,8 procent voor Frankrijk).

De eerste halve finale tussen Spanje en Frankrijk vindt dinsdagavond om 21.00 uur plaats in de Allianz Arena in München. Een dag later speelt Nederland op hetzelfde tijdstip tegen Engeland in het Signal Iduna Park in Dormund.

🧮 - EURO 2024 has reached the semi-final stage. Check our latest predictions!



⏭️Chance of reaching final

55.2% Spain🇪🇸

54.6% Netherlands🇳🇱

45.4% England🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

44.8% France🇫🇷



🏆Chance of winning EURO 2024

33.7% Spain🇪🇸

25.2% France🇫🇷

23.7% Netherlands🇳🇱

17.4% England🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#EURO2024 — Gracenote Live (@GracenoteLive) July 7, 2024

