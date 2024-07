Dies Janse (18) schrok in eerste weken van Ajax-ploeggenoot: 'Dan schrik je wel even'

Het zijn mooie weken voor Dies Janse. De achttienjarige verdediger mag zich in de voorbereiding op het nieuwe seizoen tonen bij Ajax 1 en tekende dinsdag een nieuw contract met de Amsterdamse club. Janse geniet van zijn succes, maar geeft ook toe dat hij soms moet aanpoten bij de hoofdmacht van Ajax.

Janse speelde vorig seizoen twaalf wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie bij Jong Ajax en mag zich tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen laten zien bij de hoofdmacht van de Amsterdammers. "Het gaat nu best snel”, erkent de jonge stopper na het verlengen van zijn contract tot medio 2028 tegenover Ajax TV.

Artikel gaat verder onder video

“Soms heb je wel eens van die besefmomentjes, maar je moet ook gewoon presteren. Ik verbaas mezelf soms ook wel eens, dat ik gewoon mee kan met dit niveau. Dat had ik eerst niet verwacht dat dat zo goed zou gaan. Ik mag niet klagen”, stelt Janse.

De verdediger erkent dat hij in het begin een tandje bij moest zetten. “Natuurlijk is het aanpoten. De intensiteit ligt heel erg hoog. Gelukkig ben ik wel fit uit de vakantie gekomen. Dat scheelt ook al een hele hoop, maar de intensiteit ligt echt bizar hoog. Daar moet je je aan aanpassen, maar ik moet zeggen dat dat wel snel ging”, vervolgt Janse, die de snelheid van Carlos Forbs benoemt om dat te illustreren. “In de eerste weken zag je zo’n Carlos Forbs ineens voorbij sprinten, dan schrik je wel even. Toen wist ik wel dat ik de volgende keer drie meter voorsprong moest pakken. Maar dat went best snel.”

