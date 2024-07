Duitsland vreest Spaanse spionnen en komt met muzikale oplossing

Duitsland speelt vrijdagavond in de kwartfinales van het Europees Kampioenschap in eigen land tegen Spanje. Voorafgaand aan het duel mogen de wedstrijdplannen van Julian Nagelsmann absoluut niet in handen van het Zuid-Europese land komen, dus heeft de Duitse bond maatregelen genomen tegen spionnen.

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Spanje heeft BILD ontdekt dat de Duitse bond er alles aan doet om de Spanjaarden niets wijzer te maken over de plannen van Nagelsmann. “De details van het wedstrijdplan van Nagelsmann mogen in geen geval het Spaanse elftal bereiken”, schrijft de krant. “Er zijn momenteel ook veel Spaanse verslaggevers in Herzogenaurach (waar het Duitse trainingskamp is, red.) om verslag uit te brengen over het Duitse team.”

Artikel gaat verder onder video

Volgens de krant heeft de DFB bijzondere maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat er niets uitlekt. “Iedereen die op de openbare weg in de buurt van het DFB-trainingscomplex in Herzogenaurach loopt, kan zijn oren nauwelijks geloven! Voorbijgangers worden onmiddellijk op de voet gevolgd door beveiligers die luide muziek op hun mobiele telefoon afspelen”, weet BILD. Het overkwam ook journalisten van de krant, bij wie heel hard de titelsong van de Duitse kinderserie Benjamin Blümchen en het nummer Cheri Cheri Lady van Modern Talking werd opgezet om de instructies van Nagelsmann te overstemmen.

Of de maatregelen van de Duitse bond voldoende gaan zijn voor een plek bij de laatste vier, zal nog moeten blijken. Duitsland en Spanje staan vrijdagavond om 18.00 uur tegenover elkaar in Stuttgart. De winnaar van dat duel neemt het op tegen Portugal of Frankrijk, die later op de avond tegen elkaar spelen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 EK 2024: volledige programma, uitslagen en alle standen

Hier vind je de standen in alle groepen van het EK 2024.