EK-prestaties Oranje zitten Ajax mogelijk dwars: 'Of dat voor 1 augustus gaat gebeuren, is zeer twijfelachtig'

Mocht Ajax serieus werk gaan maken van , dan lijkt de Oranje-international zich in elk geval niet vóór 1 augustus speler van de Amsterdammers te mogen noemen. In de Johan Cruijff ArenA gaat men nog steeds uit van een vertrek van , maar omdat en voorlopig niet van de partij zijn en de eerste Europese wedstrijden steeds dichterbij komen, mag de Engelsman vooralsnog niet weg.

Dat meldt Voetbal International althans. Ajax en Weghorst worden inmiddels al een tijdje met elkaar in verband gebracht, maar van een daadwerkelijke transfer is vooralsnog geen sprake. Weghorst werd vorig seizoen door Burnley verhuurd aan Hoffenheim en keert na zijn vakantie normaliter eerst terug naar Engeland, waar hij nog een contract heeft. FC Twente hoopt hem te kunnen verleiden tot een samenwerking, maar Ajax heeft hem dus ook op het lijstje staan. De Amsterdammers kunnen echter nog niet doorpakken.

De nummer vijf van het afgelopen seizoen in de Eredivisie heeft deze transferwindow door de verkoop van onder meer Francisco Conceição en Georges Mikautadze al aardig wat inkomsten gegenereerd, maar die worden vooral ‘aangewend om de tekorten mee te dekken en zijn zeker niet volledig herinvesteerbaar’. “Daardoor is de kans aanwezig dat de selectie van Ajax opnieuw relatief laat rond is”, zo schrijft VI. “Bij een of meerdere transfers zou ook dat balletje kunnen gaan rollen. Zo mikt Ajax zoals bekend op het aantrekken van de multi-inzetbare Pablo Rosario, die er met de club waarschijnlijk wel uit komt over een vierjarig contract, maar nog losgeweekt moet worden bij OGC Nice. En Ajax lijkt ook pas door te kunnen pakken voor Weghorst zodra Akpom vertrokken is.”

Ajax telde vorig jaar fors wat geld neer voor de komst van Akpom, maar hij moest mede door de aanwezigheid van Brian Brobbey genoegen nemen met een rol op het tweede plan. De Amsterdammers staan open voor een vertrek van de Engelsman, maar de prestaties van Oranje op het EK in Duitsland zorgen ervoor dat hij mogelijk voorlopig geen transfer mag maken. “Of dat voor 1 augustus gaat gebeuren, is zeer twijfelachtig. Vanwege de Europese wedstrijden wil Ajax Akpom niet eerder laten gaan, omdat Bergwijn en Brobbey vanwege vakanties nog niet beschikbaar zijn”, zo klinkt het.

