Engelsen beledigen Nederlandse fans met spreekkoor tijdens de wedstrijd

Supporters van Engeland zijn niet onder de indruk van het Oranje-legioen tijdens de onderlinge wedstrijd. Met name in de tweede helft is te horen dat de Engelse fans zingen: 'Your support is fucking shit!'

De Nederlandse fans krijgen in heel Europa complimenten voor de wijze waarop ze Oranje steunen tijdens het EK. Ze zijn bovendien in de meerderheid in het Signal Iduna Park tijdens de wedstrijd tegen Engeland, maar ze zijn lang niet altijd te horen. De Engelse fans klinken erbovenuit, onder meer met gezang over de Nederlandse fans dus.

De 'Gelbe Wand', die voor eenmaal oranje is, maakt weinig indruk op de Engelse fans. Toch verbazen veel Engelsen op sociale media zich over het spreekkoor. "Ik weet niet of wij dit wel kunnen zingen over de Nederlanders", klinkt het bijvoorbeeld.

England fans chant "your support is f*cking s*it" at the silent Orange Wall at the other end of the stadium — Sam Cunningham (@samcunningham) July 10, 2024 Your support is fucking shit, klopt wel #nedeng — Drent (@psvdrent) July 10, 2024 Not sure “Your support is fuckin shit” is one we can sing at the Dutch tbh. — Sean Leahy (@seanrleahy) July 10, 2024 “Your support is fucking shit”.

Geen woord aan gelogen. Het Nederlandse publiek is echt schandalig. Toeschouwers, geen supporters. — DeKruikenzeiker (@DeKruikenzeiker) July 10, 2024 Your support is fucking shit being sang in a euros semi 😭😭 — seeFseeShrek 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@seeFseeShrek) July 10, 2024

