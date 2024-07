Zorgelijke berichten over herstel Frenkie de Jong: 'Als het zo doorgaat...'

meldde zich gisteren (woensdag) weer bij zijn club FC Barcelona, dat onder de nieuwe trainer Hansi Flick is begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Nederlandse middenvelder kan als gevolg van de enkelblessure die hem ook het EK met Oranje kostte nog altijd niet meetrainen, de nieuwste berichten over zijn kwetsuur zijn bovendien zorgelijk.

Football España schrijft op X dat De Jong bij zijn terugkeer in Barcelona werd onderworpen aan een aantal medische tests. De enkel, waaraan hij in de Clasico tegen Real Madrid in april geblesseerd raakte na een stevige botsing met tegenstander Federico Valverde, zag er daarbij volgens het medium 'nog altijd gezwollen' uit.

De krant Sport schrijft op zijn beurt dat de rechterenkel van De Jong 'nog verre van klaar is om op het hoogste niveau te kunnen spelen'. "Buiten de duidelijke zwelling in zijn enkel, maakt de medische staf zich momenteel vooral zorgen over de situatie van zijn voorste kruisband", leest het. "De Nederlander is vooralsnog heel voorzichtig met die band geweest, in een poging de verloren stabiliteit te herwinnen, maar het is nu tijd om de workload op te voeren en meer druk op de enkel te gaan uitoefenen."

Twee scenario's

Volgens de krant zijn er momenteel twee mogelijke scenario's. In het eerste wordt de druk met goed gevolg verder opgehoogd, waardoor De Jong tegen het einde van de voorbereiding weer helemaal hersteld zou moeten zijn. Het tweede scenario is echter een stuk minder rooskleurig: "Als de enkel tekenen van instabiliteit vertoont, dreigt een operatie noodzakelijk te worden." Het herstel daarvan zal De Jong volgens Sport 'een aantal maanden van het veld houden', waardoor hij in ieder geval de start van het seizoen aan zich voorbij zal moeten laten gaan.

