'Feyenoord ziet directe versterking in Zuid-Koreaan van Stoke City’

Feyenoord wil zich graag versterken met Jun-ho Bae, zo meldt het doorgaans betrouwbare 1908.nl. Volgens de website zijn de Rotterdammers zich aan het voorbereiden om toe te slaan voor de diensten van de twintigjarige Zuid-Koreaans international van Stoke City.

De rechtspoot, die als aanvallende middenvelder en als buitenspeler uit de voeten kan, zou gecharmeerd zijn door de belangstelling van Feyenoord. De Rotterdammers hebben ‘directe lijntjes’ met agency Route 1 Sports. “Na enkele fysieke afspraken, grondige analyses en het opstellen van hoog aangeschreven rapporten weet Feyenoord het zeker: de aanvallende middenvelder zou een directe versterking voor het eerste elftal zijn”, schrijft 1908.nl.

Bae maakte vorig seizoen voor zo'n twee miljoen euro de overstap van het Zuid-Koreaanse Daejeon Hana Citizen naar Stoke City, dat uitkomt in het Championship. De Zuid-Koreaan kende een prima eerste seizoen bij The Potters en was goed voor twee doelpunten en vijf assists op het tweede niveau in Engeland.

De twintigjarige Zuid-Koreaan beschikt bij Stoke City over een contract tot medio 2027, maar zou wel oren hebben naar een overstap naar Feyenoord. 1908.nl weet te melden dat de Rotterdamse club tot het oordeel is gekomen dat Bae ‘uitstekend binnen de nieuwe formatie en spelopvattingen van hoofdtrainer Brian Priske past’.

