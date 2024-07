Feyenoord ziet gewaardeerde kracht na ruim negen jaar vertrekken naar de KNVB

Raymond van Meenen maakt, na ruim negen jaar bij Feyenoord werkzaam te zijn geweest, de overstap naar de KNVB. De 49-jarige Head of Operations & Women’s Football van de Rotterdammers wordt bij de KNVB de opvolger van Dick van Egmond als manager scheidsrechterszaken betaald voetbal, die vanwege gezondheidsredenen stopt, meldt de KNVB.

Het is voor Van Meenen een terugkeer naar de werkgever die hij in 2015 achter zich liet om bij Feyenoord aan de slag te gaan als manager van de jeugdopleiding. In 2021 werd zijn rol uitgebreid naar die van Head of Operations & Women's Football en had hij een aandeel in de ontwikkeling van vrouwenvoetbal binnen Feyenoord.

Artikel gaat verder onder video

Van Meenen was tussen 2001 en 2010 actief als scheidsrechter in het betaalde voetbal. In die periode floot hij ruim 220 wedstrijden in het betaalde voetbal. Toen hij stopte als scheidrechter ging hij aan het werk als lid van de technische staf scheidsrechterszaken betaald voetbal.

In die hoedanigheid heeft Van Meenen onder meer projectleider van de pilot Arbitrage 2.0 de eerste stappen gezet om onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot invoering van de VAR in het betaald voetbal. Daarnaast gaf hij leiding aan het talententraject en de Masterclass van de arbitrage van de KNVB.

Van Meenen is blij met eervolle taak. “Als zestienjarige jongen floot ik al mijn eerste wedstrijden en daarna ben ik, na mijn actieve scheidsrechterscarrière, altijd betrokken gebleven binnen de arbitrage en het voetbal. Ik kijk er dan ook enorm naar uit om terug te keren bij de KNVB en het is voor mij een eer om deze belangrijke rol op te pakken."

Raymond van Meenen start per 1 september als de nieuwe manager scheidsrechterszaken betaald voetbal. ⤵️ https://t.co/XKmg3rTCGL — KNVB (@KNVB) July 8, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Gelder voorziet problemen bij Feyenoord: ‘Ik ben ervan overtuigd dat het niet lang goed gaat’

Jack van Gelder en Rutger Castricum verwachten dat het snel weer fout zal gaan bij Feyenoord.