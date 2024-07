Franke heeft grootse plannen met Vitesse na ‘moeilijkste onderhandelingen ooit’

Guus Franke wordt, als hij door de keuring van de KNVB komt, de nieuwe eigenaar van Vitesse. De Gelderse zakenman van het bedrijf Axiom heeft mooie plannen met de Arnhemmers, maar erkent dat de onderhandelingen met Coley Parry niet van een leien dakje gingen.

“Dat waren echt de moeilijkste onderhandelingen die ik ooit heb gedaan”, erkent Franke in gesprek met de Gelderlander. “Parry is boos. Hij is beschadigd in Nederland. Hij heeft Vitesse twee jaar lang gered. Er zijn hem zaken beloofd. En die zijn in zijn ogen niet nagekomen. De onderhandelingen waren zo op het scherpst van de snede. Ik vind Parry geen nare man, maar hij had wel veel pijn. Die man is verketterd. Dan zit er ook veel emotie in gesprekken.”

Artikel gaat verder onder video

Uiteindelijk kwamen beide partijen tot een akkoord, waarna Franke zich, als alles goed gaat, de nieuwe eigenaar van Vitesse mag noemen. Eerst moet de licentiecommissie van de KNVB nog een oordeel vellen, waarna ook de raad van commissarissen van Vitesse de plannen van Franke nog moeten goedkeuren. Diezelfde commissarissen liggen bij de potentiële eigenaar onder vuur vanwege het indienen van te hoge facturen.

Tot slot moet Parry nog afzien van alle aansprakelijkheid op aandelen van Vitesse. “De commissarissen kunnen pas tekenen voor de overname als dat is gebeurd. En dat ligt niet eenvoudig”, aldus Franke, die toegeeft dat Parry financieel gezien ‘helemaal weg’ is. “Het betreft uitkopen, maar details kan ik verder niet geven. Parry heeft geen zeggenschap meer binnen Vitesse, hij kan geen aanspraak maken op aandelen of op de toekomstige verkoop van de club.”

Franke heeft grootse plannen met Vitesse en ziet daarbij FC Twente als voorbeeldclub. “Kijk hoe ze daar zijn opgestaan uit de grootste crisis uit hun bestaan”, beseft Franke. “Ze hebben het huis eerst op orde gemaakt en zijn daarna gaan bouwen. We hebben voor Vitesse hetzelfde plan. Inderdaad, dat is het kopiëren van een model. En daar is niks mis mee. Maar daarmee hebben we dus ook echt iedereen nodig in Arnhem. De lokale ondernemers, de gemeente, de supporters.”

