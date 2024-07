'Go Ahead Eagles presenteert nieuwe hoofdtrainer na vertrek Hake naar Manchester United'

Sinds René Hake besloten heeft om naar Manchester United te gaan, was er voor Go Ahead Eagles nog een vacature om te vullen. En ook geen onbelangrijke vacature. De club uit Deventer moest namelijk nog een hoofdtrainer aanstellen voor het komende seizoen. Inmiddels is er witte rook boven de Koekstad, want Paul Simonis lijkt deze taak op zich te nemen.

Geen onbekende naam, want na het vertrek van Kees van Wonderen in 2022 kwam de inmiddels 39-jarige coach ook al ter sprake. Simonis gaat waarschijnlijk bij Go Ahead Eagles aan zijn eerste klus ooit als hoofdtrainer beginnen. De overstap van Hake naar Manchester United is overigens nog niet definitief gemaakt, maar dat lijkt slechts een kwestie van tijd te zijn.

Tegenover De Stentor heeft Simonis uitgelegd wat hem zo leuk lijkt aan het zijn van hoofdtrainer. “In mijn tijd als assistent van Go Ahead was Kees een week ziek en moest ik het doen. Ik hoorde 100.000 keer mijn naam en moest 100.000 dingen doen. Er kwam toen zoveel op me af. Bij Heerenveen gebeurde dat onlangs ook en toen vond ik het zo leuk. Dat was de bevestiging”, aldus de toekomstige hoofdtrainer.

