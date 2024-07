Hans Kraay jr. heeft één woord nodig na afloop van Nederland - Engeland

Hans Kraay junior baalt als een stekker dat het voor het Nederlands elftal zó laat is misgegaan in de halve finale tegen Engeland. De formatie van bondscoach Ronald Koeman had in de tweede helft het betere in het spel en had het in de verlenging misschien wel naar zich toe kunnen trekken, maar een doelpunt van Ollie Watkins stak daar een stokje voor.

“Doodziek. Doodziek, allemaal doodziek”, zo klonk de veelzeggend reactie van Kraay jr. in de nabeschouwing op ESPN. Het Nederlands elftal werkte vol vertrouwen toe naar de halve finale tegen Engeland en kwam dankzij een schitterend schot van Xavi Simons al heel vroeg op voorsprong. Koeman en zijn manschappen zagen Engeland daarna het heft in handen nemen, op gelijke hoogte komen en de beste kansen krijgen, maar in de tweede helft was Oranje de bovenliggende partij.

Daar koop je echter niks voor als je niet scoort. Een verlenging leek aanstaande, maar een heel laat doelpunt van Watkins bezorgde Engeland een plek in de finale. “Ik denk dat negentig procent van de mensen die hebben gekeken, wisten dat er een verlenging aan zat te komen. Engeland heeft in de tweede helft, en dan neem ik het nog ruim, anderhalf kansje gecreëerd. Wij ook niet heel veel meer, maar hij valt helemaal uit het niks”, zo zag Kraay jr. Nederland was met een inzet van Virgil van Dijk nog het dichtst bij de 2-1, maar Jordan Pickford redde uitstekend.

Kraay jr. kan Stefan de Vrij in elk geval niks kwalijk nemen. De Vrij, tegen Turkije zelf nog trefzeker, moest Watkins van zich af zien te houden, maar leek hem nét iets teveel ruimte te geven. Volgens Kraay jr. kon de verdediger echter niet meer doen. “De Vrij speelde geweldig, net als Schouten. Je kunt zeggen: De Vrij zit niet kort, maar hij zit wel kort. De bal gaat alleen tussen zijn benen door.”

