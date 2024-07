‘Het is tijd voor Southgate om te gaan, hij heeft genoeg kansen gehad’

Gareth Southgate weet nog niet of hij tijdens het WK in 2026 nog bondscoach is van Engeland. De oefenmeester stond zondagavond voor de tweede keer in drie jaar tijd in de finale van het Europees kampioenschap, maar trok in beide gevallen aan het langste eind. Volgens Henry Winter is het tijd voor Southgate om op te stappen.

Of Southgate ook na het toernooi nog aanblijft als manager van Engeland, durft hij nog niet te zeggen. “Het is moeilijk om zo kort na een nederlaag als deze te reflecteren”, wordt de bondscoach van het Britse land geciteerd door Winter. “Ik moet die gesprekken voeren met de belangrijke mensen achter de schermen. Natuurlijk is er nog nooit iemand in geslaagd om met Engeland twee finales te bereiken. We kwamen hier om te winnen en dat is niet gelukt. Engeland heeft een groep geweldige jonge spelers”, blikt hij vooruit op de toekomst. “Zelfs de jonge spelers hebben al veel toernooiervaring. Een groot deel van dit team is hier ook nog over twee, vier, zes, acht jaar.”

Artikel gaat verder onder video

Volgens Winter is het tijd voor Southgate om op te stappen. “Ik heb heel veel respect voor Southgate doordat hij spelers weer enthousiast heeft gemaakt om voor Engeland te spelen. Hij is goed omgegaan met de druk van deze zogenaamde ‘onmogelijke baan’. Maar het spel gaat ook om entertainment en wat dat betreft, stelde Engeland teleur. Het gaat ook om prijzen, zeker wanneer je zulke getalenteerde spelers hebt. Southgate heeft vier pogingen gehad, vier toernooien, dus het is tijd om te gaan.”

“Dat is wel onder twee voorwaarden”, vervolgt de journalist. “Het probleem is wie hem gaat vervangen. Eddie Howe, Graham Potter of Lee Carsley van Onder 21? Als het een Engelsman moet zijn, zijn er maar weinig opties. Daarnaast willen de spelers graag dat Southgate blijft. De FA hoopt ten zeerste dat hij blijft. Het is aan hem. Als Southgate besluit te vertrekken, doet hij dat met opgeheven hoofd.”

Southgate on whether he will go to 2026: “It’s hard to reflect so soon after a defeat like this. I need to have those conversations with important people behind the scenes. Of course to take England to two finals has never been done before. We came here to win and have not been… — Henry Winter (@henrywinter) July 14, 2024 Huge respect for Southgate for how he’s got players enjoying turning up for England again, for the unity he’s created, for his quiet dignity, work on penalty “process” and record of getting #ENG to two finals. He’s handled the pressure of the so-called “impossible job” well. But… — Henry Winter (@henrywinter) July 14, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Analisten van BBC zijn stomverbaasd als Joep Schreuder plots de uitzending overneemt

Een opvallend moment in de nabeschouwing van de BBC op de EK-finale.