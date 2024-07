Julián Carranza valt iets op sinds zijn komst naar Feyenoord: 'Hij is echt een legende hier'

De nieuwe Feyenoord-spits trekt sinds zijn komst naar Rotterdam veel op met , zo heeft de Argentijnse aanvaller na de Open Dag in De Kuip aangegeven. Carranza valt op dat Giménez, een van zijn concurrenten, 'echt een legende' is in Rotterdam.

Carranza kwam deze zomer over van Philadelphia Union. Hij lijkt door de Rotterdammers gehaald te zijn als potentiële opvolger van Giménez, die voorlopig echter in Rotterdam lijkt te blijven. Carranza zou daarmee tijd krijgen om zich aan te passen aan zijn nieuwe omgeving en aan het nieuwe voetbal wat gespeeld zal worden onder trainer Brian Priske. De aanvaller praat in ieder geval over veel zaken met Giménez, zo geeft hij na de Open Dag aan in gesprek met Voetbalprimeur.

"Ik spendeer het grootste deel van de tijd met Gimenez", zegt de Argentijnse aanvaller tegenover het medium. "We praten over alles. Hij is heel aardig en echt een legende hier", is Carranza al opgevallen tijdens zijn eerste weken in Rotterdam. Giménez is, ondanks dat hij vorig seizoen een zeer zwakke tweede seizoenshelft kende, erg populair bij de supporters van Feyenoord.

