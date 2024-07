Manchester United verkrijgt werkvergunning en trekt voormalig Ajax-target aan

Manchester United gaat de organisatie definitief versterken met Christopher Vivell, zo meldt Fabrizio Romano. De Duitser zal aan de slag gaan als director of recruitment, nu de laatste horde die een dienstverband in de weg stond is genomen. Romano meldt namelijk dat de club van trainer Erik ten Hag erin geslaagd is een werkvergunning te krijgen voor de oud-medewerker van Chelsea.

Vivell gaat een kortstondig contract aan bij The Red Devils. De 37-jarige Duitser moet vooral ondersteunen in de komende transferwindow. Manchester United wacht namelijk een grote uitdaging. Zo moet de club zich op meerdere posities in het elftal versterken, maar moet er ook afscheid genomen worden van een aantal dure krachten.

Artikel gaat verder onder video

Vivell is gewend om te werken in een multi-club model, zo was hij in het verleden werkzaam bij Red Bull Leipzig. Hier krijgt hij Manchester United opnieuw mee te maken, aangezien INEOS, het bedrijf van Sir Jim Ratcliffe, ook eigenaar is van het Franse OGC Nice.

Manchester United maakte maandag bekend dat het Dan Ashworth heeft vastgelegd als sportief directeur. Hij zal uiteindelijk gaan rapporteren aan Omar Berrada, die later deze maand zal starten als CEO bij de Engelse grootmacht. Jason Wilcox is ondertussen al gestart als technisch directeur van Manchester United.

Eerder op de radar bij Ajax

Vivell was ook een van de mogelijke kandidaten voor de functie van directeur transfers bij Ajax. De Duitser, die tussen december 2022 en juli 2023 als technisch directeur werkzaam was bij Chelsea, werd echter niet aangesteld door de Amsterdammers en is nu dus in beeld bij Manchester United.

🚨 Christopher Vivell becomes new Manchester United director of recruitment, short-term deal agreed and also green light shortly over work permit.



Vivell has already accepted the proposal, after Chelsea experience he wants Premier League return and he's signing for #MUFC. pic.twitter.com/2wc61pt0Bt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Genee weigert bekende gast bij Vandaag Inside: 'Hij komt nooit meer aan tafel, het is klaar'

Wilfred Genee zal één politicus nooit uitnodigen als tafelgast bij Vandaag Inside.