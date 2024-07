Mbappé ziet 'catastrofe' in Frankrijk: 'Meer dan ooit hebben we jullie nodig'

heeft zijn zorgen met het Franse volk gedeeld over de eerste verkiezingsronde in Frankrijk. De radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen, Rassemblement National (RN) won daar onlangs, iets wat de sterspeler van het Franse elftal onmogelijk kan goedkeuren.

Tijdens de persconferentie op donderdag was er dus ook veel aandacht voor het democratische aspect. "Meer dan ooit moeten we gaan stemmen, het is echt urgent. Ons land mag niet in de handen vallen van deze mensen. Als je naar de resultaten kijkt, is dit een catastrofe. We hopen echt dat het nog gaat veranderen, dat iedereen de straat op gaat om te stemmen en voor de juiste mensen kiest."

Later werd er ook vooruitgeblikt op de kwartfinale van vrijdag, waarin Frankrijk het opneemt tegen Portugal. Een herhaling van de EK-finale van 2016 en opnieuw een ontmoeting tussen Cristiano Ronaldo en Mbappé. "Het is een eer", zegt de Franse aanvaller. "Iedereen weet hoeveel ik hem bewonder. Door de tijd heb ik het geluk gehad dat ik hem heb leren kennen en met hem kon praten. We hebben veel contact. Hij geeft me wel eens tips en volgt me echt. Dat doet me goed. Alles wat hij voor de sport heeft gedaan... Wat er ook gebeurt, hij blijft een legende. Maar we hopen natuurlijk te winnen morgen en naar de halve finale te gaan."

De Franse pers leek vooral artikelen te willen schrijven over het treffen tussen de twee sterspelers, wat blijkt uit de vele vragen die hierover gingen. "Het is echt een unieke speler. Hij heeft zijn handtekening onder deze voetbalperiode gezet. Generaties kijken naar hem op, heeft zoveel doelpunten gemaakt. Zijn CV spreekt voor hem. Maar zoals ik zei, ik hoop dat we hem morgen uitschakelen. Ik hoop dus dat hij niet zo blij gaat zijn na de wedstrijd."

