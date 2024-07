NAC Breda meldt zich en probeert Robin van Persie op allerlaatste moment pijn te doen

SC Heerenveen en Feyenoord hebben woensdag geen akkoord bereikt over een (tijdelijke) transfer van , waardoor de Friezen moeten vrezen dat Sebaoui voor hun neus wordt weggekaapt. Dinsdag is NAC Breda namelijk, net als veel andere clubs, concreet geworden voor Sebaoui. De Brabanders maken een goede kans, zo meldt 1908.nl.

Heerenveen en NAC Breda willen Sebaoui allebei graag huren van NAC Breda. Ook Go Ahead Eagles, Willem II en Legia Warschau zijn concreet in de markt, maar lijken momenteel niet de clubs te zijn die op pole-position liggen. Het gaat op het moment van schrijven tussen NAC Breda en Heerenveen, weet 1908.nl. De bedoeling is dat er donderdag een akkoord wordt bereikt tussen Feyenoord en een club, zodat Sebaoui direct een deel van de voorbereiding bij zijn nieuwe club kan meedraaien.

Artikel gaat verder onder video

De aanvaller maakte vorig seizoen veel indruk in het shirt van FC Dordrecht, maar komt dit seizoen niet in aanmerking voor een basisplaats in Rotterdam-Zuid. Daarom kiest Feyenoord ervoor Sebaoui dit seizoen elders te stallen, maar wel op het hoogste niveau ervaring te laten opdoen. Mocht Sebaoui het goed doen in het shirt van NAC of onder de vleugels van Robin van Persie bij Heerenveen, dan zou technisch directeur Dennis te Kloese de linksbuiten volgend jaar voor miljoenen kunnen verkopen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Niet PSV, maar Feyenoord is beste stap voor Memphis Depay’

Hans Kraay junior hoopt op een terugkeer van Memphis Depay in de Eredivisie, maar dan bij Feyenoord.