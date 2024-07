NAC Breda nadert 'historische deal': veelbesproken speler ontbreekt bij oefenduel

NAC Breda lijkt alsnog afscheid te gaan nemen van de veelbesproken . De aanvallende middenvelder haalde vorige week nog stevig uit naar de club en commissaris technische zaken Pierre van Hooijdonk, omdat hem een transfer naar KAA Gent niet zou gunnen. NAC en de Belgische club naderen inmiddels tóch een akoord, meldt Voetbal International-verslaggever Joost Blaauwhof.

"Aimé Omgba is op weg naar de uitgang", schrijft Blaauwhof zaterdagmiddag op X. "NAC nadert een historische deal met KAA Gent", vervolgt de journalist. De aanvallende middenvelder is om die reden zaterdagmiddag niet van de partij als de Brabanders het in Hoeven oefent tegen Excelsior.

De 21-jarige Omgba doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en stond later onder contract bij N.E.C., alvorens in de zomer van 2021 over te stappen naar Breda. Namens NAC kwam hij afgelopen seizoen tot acht doelpunten en zeven assists in alle competities. Zo droeg hij met een treffer bij aan de 6-2 thuiszege op Excelsior in de finale van de play-offs, waarmee NAC de basis legde voor de verrassende promotie naar het hoogste niveau.

De speler zette deze zomer echter zijn zinnen op een vertrek naar Gent, waar hij naar eigen zeggen 'vijftien keer zoveel' kan verdienen als in Breda het geval is, maar zag de club tot zijn woede niet meewerken. Het kwam onder meer Van Hooijdonk op stevige kritiek te staan in een interview dat Omgba gaf aan De Telegraaf: "Hij zegt dat dit puur zakelijk is. Je ziet ook hoe ze met Jean-Paul van Gastel omgingen. Ze gunden hem de transfer naar Besiktas niet, maar namen later alsnog afscheid. En assistent-trainer Rogier Molhoek werd via de telefoon ontslagen. Ik ben een gevoelsmens en ik vind dit helemaal niks", liet Omgba onder meer optekenen, alvorens spelers te adviseren vooral niet naar NAC te gaan.

