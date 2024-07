Man van 80 miljoen blikt terug op zeer moeizame tijd: 'Ik haatte voetbal'

, die sinds begin deze maand transfervrij is, heeft teruggeblikt op zijn moeizame periode bij Arsenal. De vleugelaanvaller maakte in 2019 voor maar liefst 80 miljoen euro de overstap van LOSC Lille naar The Gunners, maar kon de hoge verwachtingen die gepaard gingen met de transfersom niet waarmaken.

“Ik heb niet gevraagd om 80 miljoen als prijskaartje”, begin Pépé in gesprek met L’Équipe. “Met zo'n bedrag maakt het mensen niet meer uit waar je vandaan komt, ze willen dat je meteen presteert. Ze praten alleen nog over statistieken. Jammer, maar dat is de realiteit. Er zijn niet veel spelers die 25 goals per seizoen maken en ik ben niet eens een nummer 9. Dat ging me niet lukken in de Premier League. Maar ik heb wel een golf van kritiek gekregen.”

De aanvaller kwam in 112 wedstrijden voor Arsenal tot 27 doelpunten en 21 assists en geeft aan dat de kritiek flinke gevolgen had voor hem. “Bij Arsenal heb ik een soort trauma opgelopen, alsof mijn passie volledig weg was”, is hij eerlijk. “Ik haatte voetbal. Omdat ik niet meer zoveel speelde, vroeg ik me af waarom ik dit werk nog deed. Ik twijfelde zelfs om te stoppen met voetbal."

Pépé vraagt zich af waarom hij zo werd aangevallen. “Mensen ging zelfs zo ver dat ze mij de grootste flop in de geschiedenis van de Premier League noemden! Maar ik weigerde bij de pakken neer te zitten”, aldus de clubloze aanvaller, die afgelopen september definitief afscheid nam van Arsenal. “Ik wilde gewoon spelen. Ik wilde mijn contract eerder die zomer beëindigen maar Arsenal wilde dat niet. Ze zeiden: we hebben jou voor 80 miljoen gekocht, tegenover de media kunnen we dit niet uitleggen."

Transfervrije overstap naar Trabzonspor

Uiteindelijk maakte Pépé in september transfervrij de overstap naar het Turkse Trabzonspor, waar hij in 29 wedstrijden tot zes doelpunten en drie assists kwam. “Trabzon was zo aardig om me voor één jaar vast te leggen. Ik kon bijtekenen, maar het idee is om een nieuw project te vinden. Er speelt nu niks dat bijna rond is, maar ik wil nog laten zien dat ik wat kan. Ik ben nog niet klaar met Europa en voetbal”, besluit hij.

