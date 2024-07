Noa Lang: 'Dat hebben mensen misschien verteld, maar dat is gewoon bullshit'

heeft bij PSV geen problemen gekregen met zijn opvallende uitlatingen over zijn blessure op Instagram. In mei, twee dagen na het binnenslepen van de landstitel, schreef de aanvaller dat er 'fouten' waren gemaakt, zo zou er tot driemaal toe een verkeerde diagnose zou zijn gesteld.

"Elke wedstrijd was het confronterend om mijn team te zien spelen en zelf niet mee te kunnen doen door een hamstringprobleem waar ik sinds augustus last van heb, maar door drie verkeerde diagnoses, pas in januari ben achter gekomen", schreef Lang op 7 mei. "Er zijn fouten gemaakt, maar ik neem niemand iets kwalijk", liet de aanvaller iets verderop weten.

PSV deelde de post van Lang in eerste instantie via het clubaccount, maar verwijderde die korte tijd later weer. Drie dagen later kwam trainer Peter Bosz met een korte reactie: "Ik vond het niet verstandig van Noa", liet Bosz - die wel benadrukte begrip voor zijn speler te kunnen opbrengen - optekenen. "Ik vond dit niet de juiste reactie en ook niet het juiste podium om dit weg te zetten", besloot de oefenmeester het onderwerp.

ESPN vraagt Lang ruim twee maanden naar dato of zijn uitlatingen nog 'een staartje' hebben gekregen, maar dat was volgens de hoofdrolspeler niet het geval. "Nee, we hebben dat gewoon intern opgelost. Ik wilde gewoon mijn verhaal kwijt, dan doe ik dat in mijn eigen woorden, gewoon zoals het is." Geruchten dat zijn teksten hem kwalijk werden genomen berusten dan ook nergens op, zo bezweert Lang: "Er zijn nooit problemen geweest met de medische staf, zoals mensen misschien hebben verteld, maar dat is gewoon bullshit. Ik heb gewoon de dingen verteld zoals ze zijn."

"Nee, ik neem niemand iets kwalijk, dat heb ik ook duidelijk gezegd", vervolgt Lang. "We zijn allemaal mensen en iedereen maakt fouten. Ik heb zelf misschien ook fouten gemaakt, je weet het niet. Maar iedereen heeft het beste met mij voor, dus nee: die tijd is geweest. En ik heb bewust gewacht tot ná het kampioenschap", besluit Lang het onderwerp grijnzend.

