OM is helemaal klaar met voetbalgeweld en eist celstraffen bij FC Twente-fans

Het Openbaar Ministerie wil harder gaan optreden tegen geweld in en rondom voetbalstadion. Voorheen waren taakstraffen de zwaarst mogelijke veroordeling bij voetbalgeweld, nu lijken celstraffen, overgenomen uit Engelse regelgeving, de norm te kunnen gaan worden.

Bij FC Twente ging het vorig jaar juli helemaal mis. In de thuiswedstrijd van de tweede kwalificatieronde voor de Conference League, die met 1-0 gewonnen werd, vochten fans van de club uit Enschede met die van Hammarby IF. Het ging hierbij om zo'n twintig personen, die later via de camerabeelden herkend zouden worden. FC Twente besloot deze groep mensen al een stadionverbod op te leggen, maar nu bemoeit ook het OM zich ermee.

Waarom de Almelose officier van justitie nu kiest voor hogere straffen in de vorm van celstraffen van enkele maanden, in plaats van taakstraffen, legt hij uit in de rechtszaal, waar De Stentor bij was. Hij refereert naar beelden waarop een man met zijn dochtertje tussen vechtende mannen staat. "Dat is exact wat er mis is. Kinderen moeten naar een wedstrijd kunnen gaan zonder last te hebben van stomdronken hooligans. Er is een zero-tolerance beleid bij voetbalrellen. Maar de hooligans leren het niet. De maatschappij is het zat, de maatschappij is u zat", zegt de officier van justitie tegen de hooligans.

Een woordvoerder van het OM voegt toe: "Wij zijn al tientallen jaren bezig om voetbalgeweld uit te bannen. De vraag die bij mij rijst: waarom kan het in Engeland wel en hier niet? Ik was daar een keer bij West Ham United tegen Liverpool. Beide groepen van fanatieke aanhang zaten naast elkaar. Een prachtige sfeer, een dubbele rij stewards, maar geen politie. Strenge straffen hebben dat geweld een halt toegeroepen." Aankomende dinsdag zal het definitieve vonnis volgen. Over de zwaardere misdrijven die tegen Hammarby gepleegd zijn, buigt het OM zich 16 juli.

