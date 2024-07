Opmerkelijk: Pierre-Emerick Aubameyang ondertekent contract in Nederland

mag zich officieel speler noemen van het Saoedische Al-Qadsiah. De 35-jarige spits komt over van Olympique Marseille en tekent voor twee jaar bij de promovendus. Opvallenderwijs ondertekende de aanvaller uit Gabon zijn contract in het Limburgse dorpje Tegelen.

De selectie van Al-Qadsiah bevindt zich momenteel in het Nederlandse Tegelen, waar de ploeg op trainingskamp is in aanloop naar het nieuwe seizoen. De club verblijft sinds deze week in Bilderberg Château Holtmühle in Tegelen, een dorp nabij Venlo. In het historische kasteel signeerde Aubameyang zijn nieuwe contract.

De Gabonees is blij met zijn lucratieve overstap naar het Midden-Oosten. “Het is tijd om een nieuw hoofdstuk te starten. Ik heb het advies van mijn vader gevolgd. Hij heeft me gemaakt tot de speler die ik ben”, zegt de oud-speler van onder meer Borussia Dortmund.

Aubameyang behoorde afgelopen seizoen tot een van de belangrijkste spelers van Olympique Marseille. De Franse club wilde daarom ook graag verder met de 35-jarige spits. De ervaren aanvaller gaf de voorkeur aan Al-Qadsiah. In de afgelopen dagen plaatste de club uit Saudi-Arabië meerdere beelden vanuit Nederland op de officiële kanalen.

