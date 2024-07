Opmerkelijke beelden: Engelse fans verstoren Berlijns verkeer met bizarre actie

Spanje en Engeland staan zondagavond tegenover elkaar in de finale van het Europees Kampioenschap. Voorafgaand aan het duel maakten supporters er een feestje van in Berlijn, wat voor bijzondere beelden zorgde.

In de video is te zien hoe Engelse supporters onder luid gejuich een opvallend aangeklede auto heel hard richting de weg duwen. In plaats van deze af te remmen zodra de weg werd bereikt, gaven de supporters de auto nog even een extra zetje.

De supporter in de auto lijkt nog wel een poging te doen deze weg te sturen, maar knalt vervolgens frontaal op één van de weggebruikers, terwijl ook de versiering op de bovenkant van het voertuig eraf valt. De fan springt direct uit de auto, waarna ze onder luid gelach wegrennen.

