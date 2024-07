Opstelling Go Ahead Eagles tegen SK Brann bekend

De opstelling van Go Ahead Eagles voor de wedstrijd tegen SK Brann in de tweede voorronde van de Conference League is bekend. Trainer Paul Simonis, die zijn officiële debuut beleeft op de bank, moet de nodige spelers missen. Het duel begint om 18.30 uur.

Simonis kan tegen de Noren niet beschikken over de geblesseerden Mathis Suray, Julius Dirksen, Oliver Edvardsen, Gerrit Nauber én Pim Saathof. Bovendien is ook Thibo Baeten niet van de partij. De Belg is vanwege 'privé-omstandigheden' afwezig, zo bevestigde Simonis woensdag tijdens een persconferentie. Søren Tengstedt kan wel spelen, maar 90 minuten zitten er vanwege lichte hamstringklachten niet in.

Artikel gaat verder onder video

Om de gaten in de selectie op te vullen zijn jeugdspelers als Robbin Weijenberg (19) en Dielan Ghafour (18) aan de wedstrijdselectie toegevoegd. "We hebben waardige vervangers achter de hand", zei Simonis tijdens de persconferentie al. Hij heeft nu bekendgemaakt hoe zijn opstelling eruitziet. Het is exact dezelfde opstelling als in de laatste oefenwedstrijd, die met 1-2 werd gewonnen van KRC Genk.

Opstelling Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Amofa, Kramer, James; Linthorst, Tengstedt, Llansana; Adekanye, Edvardsen, Breum

Hoe laat begint Go Ahead Eagles – SK Brann?

De wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en SK Brann begint om 18.30 uur in stadion De Adelaarshorst. De Oekraïense scheidsrechter Denys Shurman moet de wedstrijd in goede banen zien te leiden. De return is over een week in Noorwegen.

Op welke tv-zender is Go Ahead Eagles – SK Brann te zien?

Het duel tussen Go Ahead Eagles en SK Brann is op tv te zien op de zender Ziggo Sport. De voorbeschouwing begint om 18.00 uur.

Ziggo Sport heeft met ingang van dit seizoen de uitzendrechten van alle drie de Europese toernooien, dus de Champions League, de Europa League én de Conference League, weten te verwerven. Wie een abonnement op Ziggo heeft, kan 'gewoon' afstemmen op kanaal 14 om de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en SK Brann te bekijken.

Hoe zit het met mensen die geen Ziggo-abonnement hebben?

Wie televisie kijkt via een andere aanbieder, zoals bijvoorbeeld KPN of Odido, kan gratis een account aanmaken op de website van Ziggo om de wedstrijd bijvoorbeeld via de Ziggo GO-app te kunnen zien. In dit artikel leggen we uitgebreid uit hoe het aanmaken van het account precies in zijn werk gaat en welke keuzes je daarbij hebt.